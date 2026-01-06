Il presidente dello Strasburgo ringrazia Rosenior. Ha riportato il club in Europa dopo 20 anni

Congiuntamente al comunicato del Chelsea, anche lo Strasburgo ha annunciato la notizia di Liam Rosenior che lascia gli alsaziani per il club londinese. Il sito ufficiale riporta le parole del presidente Marc Keller:

"Ringrazio Liam Rosenior per il lavoro svolto da lui e dal suo staff. Questo periodo ha permesso al Racing di compiere importanti passi avanti, continuare a crescere e diventare un club ancora più ambizioso".

Arrivato a Strasburgo nell'estate del 2024, Liam Rosenior ha dato slancio al club riportando la squadra in Europa dopo un'assenza di 20 anni. E in questa League Phase di Conference League gli alsaziani hanno chiuso al primo posto con 5 vittorie e 1 pareggio in 6 partite, qualificandosi direttamente agli ottavi di finale.