Ibarbo torna al gol in Italia dopo quasi 12 anni. La sua squadra in Eccellenza perde 3-1

Un lampo per riavvolgere il nastro dei ricordi. Victor Ibarbo è tornato a far parlare di sé nei campionati italiani, firmando il suo primo gol con la maglia del San Cataldo. L’attaccante colombiano classe 1990, protagonista per anni in Serie A e arrivato poche settimane fa in Basilicata dal Pontedera, ha ritrovato la via della rete nella sfida di Eccellenza contro la Murese Marmo Platano.

Al 26’ della sfida disputata in trasferta dalla squadra allenata da Giacomarro, l’ex rossoblù ha sbloccato il risultato con una giocata interessante: una conclusione sporca rasoterra che ha beffato il portiere di casa. La rete però non è bastata al San Cataldo per conquistare punti, visto che la Murese ha ribaltato il match imponendosi per 3-1. Per Ibarbo, ancora indietro di condizione e lontano dai fasti del passato, resta comunque la soddisfazione personale di aver interrotto un digiuno lunghissimo nel calcio italiano: l’ultimo gol in una competizione ufficiale nel nostro Paese risaliva infatti al 23 novembre 2014, quando con la maglia del Cagliari segnò nel pirotecnico 3-3 del San Paolo contro il Napoli.

Dopo quella rete il colombiano non riuscì più a lasciare il segno nello Stivale: il successivo passaggio alla Roma, arrivato nel gennaio 2015, fu condizionato dagli infortuni e da tante partite senza gol, mentre anche il brevissimo ritorno al Cagliari non fu fortunato. Da lì una lunga parentesi lontano dall’Italia, tra Colombia, Grecia, Giappone e senza mai più trovare quella brillantezza del periodo isolano. Ora, a quasi dodici anni di distanza, Ibarbo ha riacceso una vecchia scintilla. Il palcoscenico è diverso, dall’élite del calcio italiano all’Eccellenza lucana, ma le qualità restano a prescindere.