Neymar paragona il Santos all'Inter Miami: "Noi in Brasile come loro in MLS"

Al termine del successo per 2-1 al Maracanã contro il Fluminense, Neymar ha pubblicato una foto insieme ad alcuni dei principali protagonisti della squadra paulista, accompagnandola con una frase destinata a far parlare: "Inter Miami do Brasil". Un riferimento diretto al club statunitense guidato da Lionel Messi in campo e con David Beckham tra i proprietari. Neymar, che ha condiviso lo spogliatoio con il fuoriclasse argentino sia al Barcellona sia al Paris Saint-Germain, ha voluto sottolineare il potenziale di un Santos costruito attorno a diversi giocatori di grande esperienza.

Nello scatto pubblicato nelle sue storie Instagram erano presenti anche nomi importanti del calcio brasiliano come Gabigol e Philippe Coutinho, protagonisti insieme a Neymar della rimonta contro il Fluminense. Una similitudine con l’Inter Miami nata non solo per la presenza di campioni affermati, ma anche per l’idea di un gruppo capace di unire talento, esperienza e grande richiamo mediatico.

Santos ritrova entusiasmo e punti pesanti

La vittoria ha un valore importante anche per la classifica. Il Santos, dopo essere passato in svantaggio al quarto minuto per il gol di Rodrigo Castillo, ha ribaltato la partita nella ripresa: Neymar ha partecipato all’azione del pareggio firmato da Gabigol, prima di contribuire anche alla rete decisiva di Coutinho, autore del colpo di testa del definitivo 2-1. Il successo permette al Peixe di allontanarsi dalla zona retrocessione e di restare in corsa per un posto nelle competizioni internazionali. La squadra paulista occupa attualmente l’ottavo posto con 45 punti, in zona qualificazione alla Copa Sudamericana.

Per Neymar, inoltre, si tratta di un momento di crescita dopo il ritorno dall’infortunio al bicipite femorale che lo aveva tenuto fuori per oltre un mese. Dopo la doppietta realizzata nella gara precedente, il numero 10 brasiliano è tornato decisivo e vuole trascinare il Santos verso un finale di stagione ambizioso.