Il Bor. Dortmund di scena a Lipsia pensando all'Atalanta: Reggiani ancora titolare

In attesa di vedere l’Atalanta scendere in campo domani, tocca ora alla sua rivale europea. Il Borussia Dortmund è impegnato sul campo del Lipsia nel 23° turno di Bundesliga, in una sfida che promette spettacolo e punti pesanti per la corsa alle posizioni di vertice.

Il Lipsia si presenta con il 4-3-3, puntando su dinamismo e velocità sugli esterni. Tra i pali c’è Vandevoordt, con Baku, Orban, Lukeba e Raum a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo agiranno Schlager, Seiwald e Baumgartner, mentre il tridente offensivo sarà formato da Gruda, Romulo Cardoso e Diomande.

Risponde il Borussia Dortmund con un 3-5-2 che punta su solidità e qualità in mediana. Kobel difenderà la porta, protetto da Reggiani, Anton e Bensebaini. Sulle corsie laterali spazio a Ryerson e Svensson, con Nmecha, Bellingham e Sabitzer a gestire il centrocampo. In attacco la coppia Beier-Guirassy avrà il compito di scardinare la difesa avversaria.

Le formazioni ufficiali:

Lipsia (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Gruda, Romulo Cardoso, Diomande.

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Sabitzer, Svensson; Beier, Guirassy.