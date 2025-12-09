Il ds del Bayern: "Nuovi acquisti a gennaio? Saranno Musiala, Ito e Davies"

Il Bayern Monaco sta portando avanti una stagione fino a qui praticamente perfetta. Primo posto incontrastato in Bundesliga con 37 punti, otto in più del Lipsia, secondo. E vincendo 12 partite sulle 13 disputate. La squadra di Vincent Kompany poi è a ridosso della vetta in Champions League con dodici punti raccolti nelle 5 gare disputate prima di quella di stasera contro lo Sporting.

Ma a gennaio sarà possibile vedere acquisti da parte dei bavaresi? Prima della partita contro lo Sporting, il direttore sportivo del Bayern Max Eberl ha risposto a questa domanda ai microfoni di DAZN. Ponendo l'accento però sul fatto che le falle che ci sono oggi in rosa saranno colmate dai rientranti dagli infortuni.

Queste le sue parole: "Hiroki (Ito, n.d. d.) è già tornato, Phonzie (Alphonso Davies, n.d.r. ) oggi per la prima volta è di nuovo in squadra, Jamal (Musiala, n.d.r.) tornerà anche lui, quindi i nostri trasferimenti arrivano dall'interno", ha detto. Poi ha aggiunto: "Ora, onestamente, non è previsto nulla, la nostra squadra è super omogenea, emozionante e dal nostro punto di vista equilibrata. Un nuovo giocatore può sempre significare disordini, perché allora i ruoli potrebbero non essere sempre così chiari. Al momento non vediamo che dobbiamo agire", ha aggiunto Eberl.