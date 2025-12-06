Leeds-Liverpool, le formazioni ufficiali: Salah ancora out, anche Chiesa non parte dal 1'

Il programma di Premier League per quanto riguarda la giornata di oggi si chiude alle 18.30, con Leeds-Liverpool. I padroni di casa puntano forte sull'ex Everton Calvert-Lewin in avanti, mentre la difesa è guidata da una vecchia conoscenza della Serie A come Bijol.

Dall'altra parte, Arne Slot sceglie Ekitike come riferimento avanzato e piazza alle spalle del francese Wirtz, Szoboszlai e Gakpo. Terza panchina consecutiva per Salah, a cui fanno compagnia Isak e Chiesa (non premiato con la titolarità, quindi, il salvataggio nel finale con cui ha evitato il ko contro il Sunderland nell'ultimo turno). Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Leeds (5-3-2): Perri; Bogle, Rodon, Bijol, Struijk, Gudmundss; Gruev, Ampadu, Stach; Calvert-Lewin, Okafor. All. Farke

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Jones, Gravenberch; Wirtz, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike. All. Slot