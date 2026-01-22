Il Liverpool ha speso 500 milioni, Slot sorprende: "Il nostro organico non è molto ampio"

Non c’è stata praticamente partita al Vélodrome. Il Liverpool ha dominato e battuto l’Olympique Marsiglia per 3-0 nella 7ª giornata di Champions League, spegnendo subito i sogni di una serata europea memorabile per i tifosi francesi. Più forti fisicamente, più lucidi tecnicamente e più organizzati, i Reds hanno imposto la loro legge senza troppe difficoltà.

Nel post-gara, Arne Slot si è detto pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi uomini, tornando al successo dopo quattro pareggi consecutivi tra tutte le competizioni. "Poteva essere una trasferta complicata, per l’ambiente, per i giocatori e per l’allenatore avversario", ha spiegato. "Sapevamo che avremmo dovuto essere molto bravi e lo siamo stati. Abbiamo segnato tre gol e questo rende tutti più positivi, molto più che creare cinque occasioni e segnarne solo una".

Il tecnico olandese ha poi sottolineato la solidità del suo Liverpool: "Negli ultimi 13 match non siamo mai stati sotto nel punteggio per più di 54 minuti. Oggi avremmo potuto chiudere la partita anche prima, ma nel complesso abbiamo meritato pienamente il risultato". Slot ha anche colto l’occasione per rendere omaggio a Roberto De Zerbi: "Ci sono sempre aggiustamenti durante la partita. Loro hanno provato ad adattarsi alla nostra pressione, perché sanno giocare dal basso. È anche per questo che De Zerbi è un grande allenatore: sa leggere il piano dell’avversario e adattarsi".

Infine, una riflessione sorprendente sulla rosa dei Reds: "Evitare i playoff è sempre stato il nostro obiettivo. Giochiamo spesso con gli stessi uomini, il nostro organico non è ampio come quello di altri club. Forse questo spiega qualche calo di energia". Parole che fanno discutere, soprattutto considerando i oltre 500 milioni di euro investiti dal Liverpool sul mercato.