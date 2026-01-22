Ronaldo a -40 dal traguardo dei mille gol: il portoghese a segno ieri con l'Al Nassr

Ne mancano 40, e potevano essere 39. Cristiano Ronaldo continua a inseguire ossessivamente il traguardo dei 1.000 gol in carriera e lo ha fatto ancora una volta risultando decisivo nella sofferta vittoria dell’Al Nassr. I tre punti permettono alla squadra di Riyad di uscire dal momento di crisi e di restare in scia all’Al Hilal, nella speranza di un passo falso dei rivali per riaprire la corsa al titolo.

Dopo aver perso terreno rispetto alla squadra di Inzaghi, l’Al Nassr aveva bisogno dei suoi leader contro il Damac, e Cristiano ha risposto presente fin dai primi minuti. Determinato, aggressivo e sempre nel vivo del gioco, il portoghese ha incarnato fin da subito l’urgenza di una squadra senza più margine d’errore. Il vantaggio è arrivato presto, al 5’, grazie a Ghareeb, bravo a controllare un passaggio di Coman e a concludere con freddezza per l’1-0. Un avvio feroce, seguito però da una fase più equilibrata, con occasioni da entrambe le parti. Prima dell’intervallo, l’Al Nassr ha sfiorato il raddoppio con João Félix, che ha colpito la traversa con un potente sinistro. Nella ripresa, però, la squadra di Riyad ha accelerato e Cristiano, implacabile, ha firmato il 2-0 sfruttando un pallone vagante in area: gol numero 960 in carriera.

Il Damac ha reagito, accorciando le distanze con un colpo di testa imperioso di Harkass su calcio d’angolo, e nel finale ha messo sotto pressione l’Al Nassr. Il risultato però non è cambiato: a cinque minuti dalla fine, a Cristiano è stato annullato un altro gol per pochi centimetri. Il sogno dei 1.000 resta vivo: ora il conto dice meno 40.