Slot: "De Zerbi grande allenatore. Non contano i titoli, io lo sceglierei subito per una big"

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Olympique Marsiglia e Liverpool, l’allenatore dei Reds, Arne Slot, ha speso parole di grande stima per il collega italiano Roberto De Zerbi. In conferenza stampa, il tecnico olandese ha sottolineato l’ammirazione per lo stile di gioco delle squadre guidate dall’ex allenatore del Brighton, oggi al timone dell’OM: "Lo considero uno dei migliori allenatori al mondo", ha dichiarato Slot. "Non sempre bisogna giudicare un tecnico solo dai trofei vinti, ma anche dal modo in cui fa giocare la sua squadra". Secondo Slot, De Zerbi meriterebbe di guidare qualsiasi grande club europeo. "Se fossi io a scegliere un allenatore per un top club, lui sarebbe sicuramente in cima alla mia lista", ha aggiunto, evidenziando come il lavoro del tecnico italiano a Marsiglia sia già al livello di una grande squadra sia storicamente che oggi.

Slot ha ricordato anche il piacere di seguire le squadre di De Zerbi: "Ho sempre amato vedere le sue squadre giocare. Quando era a Brighton lo seguivo molto, oggi meno perché guardo principalmente il campionato inglese, ma resta un allenatore eccellente". Il tecnico dei Reds ha sottolineato anche l’impatto di De Zerbi sullo sviluppo dei giocatori: "Con lui i giocatori crescono, e a volte smettono di farlo quando non c’è più. Questo è un aspetto che va valutato insieme ai risultati".

Con la sfida al Vélodrome che si annuncia cruciale per la qualificazione ai playoff europei, le parole di Slot rappresentano un attestato di fiducia internazionale per De Zerbi, spesso criticato in Francia, ma ormai considerato un tecnico di riferimento anche oltre i confini nazionali.