Il tifoso del Man United è virale: 1.5 milioni di follower. Quando potrà tagliarsi i capelli?

Non c'è stato l'happy ending per Frank Ilett, l'ormai celebre tifoso del Manchester United che il 5 ottobre 2024 si è tagliato i capelli per l'ultima volta, facendo un voto che ormai conoscono tutti: tagliarsi nuovamente i capelli una volta che il Manchester United avrà vinto 5 gare consecutive. Ieri sera contro il West Ham poteva essere l'occasione per porre fine al voto, dopo 493 giorni. E invece i red devils, capaci nelle settimane precedenti di battere Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham. Nel frattempo il suo è diventato un caso mediatico, facendo parlare il mondo intero e attirando anche sponsor.

E anche il suo account è cresciuto all'impazzata. E oggi su Instagram conta ben un milione e mezzo di followers. "Ho lanciato questa sfida come via per diffondere umorismo e positività tra gli altri tifosi del Manchester United in un periodo un po’ difficile per il nostro club. Non mi aspettavo che sarebbe durata così a lungo o che i miei capelli crescessero così tanto. È stata ed è tuttora dura, ma le vittorie stanno arrivando. Finalmente!" ha dichiarato Ilett proprio ai nostri microfoni.



A questo punto la domanda è: quando potrebbe verificarsi il famigerato taglio di capelli? Guardiamo nel dettaglio i prossimi impegni del Manchester United:

23 febbraio, Everton - Manchester United

1° marzo, Manchester United - Crystal Palace

4 marzo, Newcastle - Manchester United

15 marzo, Manchester United - Aston Villa

20 marzo, Bournemouth - Manchster United