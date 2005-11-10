Indagine in corso per comportamenti sessisti, il Troyes licenzia Jocelyn Blanchard

È già terminata l’esperienza di Jocelyn Blanchard al Troyes. Il club francese ha annunciato oggi la fine del rapporto con il proprio direttore sportivo “con effetto immediato”, dopo le segnalazioni interne riguardanti il comportamento dell’ex centrocampista nei confronti di alcune dipendenti del club.

Il dirigente, nominato nel ruolo soltanto la scorsa estate, era già al centro di un’indagine interna avviata dal City Football Group, proprietario dell’ESTAC, in seguito a diverse segnalazioni per presunti atteggiamenti sessisti e comportamenti inappropriati. Il club francese ha ora deciso di interrompere la collaborazione, comunicando in una breve nota che garantirà la continuità del progetto sportivo e avvierà prossimamente il processo per individuare un nuovo direttore sportivo.

La situazione si è ulteriormente complicata nelle ultime ore con l’apertura di un’indagine giudiziaria. Secondo quanto riportato da L’Est éclair e confermato dalla procura di Troyes, la procuratrice Isabelle Verissimo ha disposto accertamenti nei confronti dell'ex meteora della Juventus per presunti comportamenti sessisti. Le indagini sono state affidate alla polizia di Troyes. Le prime segnalazioni avevano già generato un clima di forte tensione all’interno della società, tanto da spingere il CFG a coinvolgere anche Elisa Sicking-Bressler, responsabile della tutela dei minori e delle persone vulnerabili del gruppo.