Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Iran, anche un calciatore della prima divisione tra le vittime della repressione: aveva 20 anni

Iran, anche un calciatore della prima divisione tra le vittime della repressione: aveva 20 anniTUTTO mercato WEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 08:57Calcio estero
Michele Pavese

La violenta repressione delle manifestazioni in Iran colpisce anche il mondo del calcio. Salar Behdari, portiere iraniano di appena 20 anni, è stato ucciso dalle forze del regime durante le proteste contro il governo. Il giovane calciatore militava nell’Aluminium Arak FC, club della Persian Gulf Pro League.

A dare notizia della sua morte è stato il profilo Persian Soccer, da tempo attento osservatore del calcio locale: "Con profonda tristezza confermiamo la prima morte accertata di un giocatore della Persian Gulf Pro League. Salar Behdari, 20 anni, portiere dell’Aluminium Arak FC, è stato ucciso per aver partecipato alle manifestazioni". Secondo quanto riportato, il calciatore sarebbe stato colpito da alcuni proiettili al cuore e al collo.

Il messaggio prosegue con parole durissime: "È stato abbattuto dagli squadroni della morte della Repubblica islamica. Un giovane portiere promettente, con tutta la vita davanti. Un’altra giovane esistenza spezzata dal massacro in corso in Iran". La morte di Behdari si inserisce in un contesto drammatico: secondo i dati ufficiali forniti dal regime, tra il 28 dicembre e la metà di gennaio sarebbero state uccise 3.117 persone durante la repressione delle proteste. Un numero considerato fortemente sottostimato da numerose ONG internazionali.

La Human Rights Activists News Agency, con sede negli Stati Uniti, parla infatti di almeno 4.560 vittime, mentre alcune fonti giornalistiche locali sostengono che il bilancio reale possa aver già superato le 5.000 morti, con stime che arrivano persino oltre quota 20.000. L’Iran è attraversato da settimane da una ondata di proteste senza precedenti dalla rivoluzione del 1979. Una mobilitazione popolare che continua a pagare un prezzo altissimo, anche nello sport.

Articoli correlati
"Pride Match LGBTQ+" a Seattle, l'Iran protesta: "Scelta irrazionale, ci opponiamo"... "Pride Match LGBTQ+" a Seattle, l'Iran protesta: "Scelta irrazionale, ci opponiamo"
Mondiale 2026, una scelta che fa discutere: Iran-Egitto sarà il "Pride Match LGBTQ+"... Mondiale 2026, una scelta che fa discutere: Iran-Egitto sarà il "Pride Match LGBTQ+"
Niente boicottaggio, l'Iran parteciperà al sorteggio mondiale. FIFA: "Felici di collaborare"... Niente boicottaggio, l'Iran parteciperà al sorteggio mondiale. FIFA: "Felici di collaborare"
Altre notizie Calcio estero
Oblak nel club dei 100: è il sesto portiere per presenze nella storia della Champions... Oblak nel club dei 100: è il sesto portiere per presenze nella storia della Champions
Trezeguet torna al River: sarà ambasciatore e coordinatore in diverse aree strategiche... Trezeguet torna al River: sarà ambasciatore e coordinatore in diverse aree strategiche
Concerti al Bernabeu, il Real Madrid rischia il processo per inquinamento acustico... Concerti al Bernabeu, il Real Madrid rischia il processo per inquinamento acustico
Yehvann Diouf: "Il tentativo di rubare gli asciugamani di Mendy? Totalmente irreale"... Yehvann Diouf: "Il tentativo di rubare gli asciugamani di Mendy? Totalmente irreale"
Iran, anche un calciatore della prima divisione tra le vittime della repressione:... Iran, anche un calciatore della prima divisione tra le vittime della repressione: aveva 20 anni
Lilla, Genesio una furia: "Quattro sconfitte uguali, uno scandalo. Dimissioni? Lo... Lilla, Genesio una furia: "Quattro sconfitte uguali, uno scandalo. Dimissioni? Lo scoprirete"
Klopp: "Real? In questo momento direi di no, ma nella vita non si può mai sapere"... Klopp: "Real? In questo momento direi di no, ma nella vita non si può mai sapere"
Sensi rinnova con l'Anorthosis. Arrivato in estate, resterà fino al 31 maggio 2027... UfficialeSensi rinnova con l'Anorthosis. Arrivato in estate, resterà fino al 31 maggio 2027
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
3 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 gennaio
5 Il Napoli fa irruzione sul mercato: via Lucca e Lang, ecco Giovane. E il ko di Neres può portare Sancho
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, la caviglia di Kean non migliora. L’attaccante verso il forfait anche con il Cagliari
Immagine top news n.1 Milan, ci siamo per il rinnovo di Maignan: la prossima settimana può arrivare la firma
Immagine top news n.2 Europa League: risultati, classifica e prossimo turno. Roma e Bologna, obiettivo ottavi
Immagine top news n.3 La Juventus ha scelto: il punto sulla trattativa per portare En-Nesyri a Torino
Immagine top news n.4 Il Napoli fa irruzione sul mercato: via Lucca e Lang, ecco Giovane. E il ko di Neres può portare Sancho
Immagine top news n.5 Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
Immagine top news n.6 Milan, ora il rinnovo di Maignan è davvero vicinissimo: risolti i dettagli sulle commissioni
Immagine top news n.7 Napoli, che tegola: Neres rischia 2 mesi di stop. Possibile lesione al tendine per il brasiliano
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.3 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.4 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Champions League, il cammino futuro delle italiane secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Pineto, Tonti: “Nel girone B non esistono partite facili, ogni gara nasconde insidie”
Immagine news Serie C n.3 L'agente Caravello: "Il Catania ha fatto un grande mercato, le big non resteranno ferme"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Neres rischia l'intervento chirurgico. In quel caso i mesi di stop possono diventare 3
Immagine news Serie A n.2 Parma, ceduto in prestito fino a giugno Nicolas Trabucchi alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie A n.3 Marotta-Boban, asse a sorpresa. Jakirovic 5° giocatore che passa dalla Dinamo all'Inter
Immagine news Serie A n.4 Zanetti: "Io per l’Inter sono una risorsa, anche oggi frequento corsi alla Bocconi"
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, Pisacane: "Studio come rapportarmi con la Gen Z. Giulini crede in un percorso"
Immagine news Serie A n.6 Armando Buffon: "Noi il calcio l'abbiamo nel sangue. Lorenzo campione, Gigi fuoriclasse"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Joronen, prove di rinnovo: possibile incontro fine mese
Immagine news Serie B n.2 Carrarese-Empoli, i convocati di Calabro: prima per Lordkipanidze. Torna Imperiale
Immagine news Serie B n.3 Bisoli: "Venezia favorita principale per la Serie A. Frosinone una piacevole sorpresa"
Immagine news Serie B n.4 Un match toscano ad aprire la 21ª giornata di Serie B: si parte stasera con Carrarese-Empoli
Immagine news Serie B n.5 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Carrarese-Empoli: un derby per l'alto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza-Kourfalidis, il punto della situazione fra campo, rinnovo e sirene di mercato
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, in panchina c'è il ritorno di Di Napoli. Contratto fino a giugno per il tecnico
Immagine news Serie C n.3 Luci sulla 23ª giornata di Serie C: in campo la Triestina e lo scontro salvezza Giugliano-Cavese
Immagine news Serie C n.4 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.5 Pineto, Tonti: “Nel girone B non esistono partite facili, ogni gara nasconde insidie”
Immagine news Serie C n.6 Ternana: "Pronti al ricorso al Collegio di Garanzia per il -5 in classifica"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma Women, ceduta in prestito al Venezia l'attaccante Kailey Willis
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia femminile, concluse le gare d’andata dei quarti: tutto aperto in vista del ritorno
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi dopo il 2-1 col Napoli: "Per passare il turno dobbiamo fare meglio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli all'ultimo respiro, la Juve batte 2-1 il Napoli nell'andata dei quarti di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women-Juventus, le formazioni ufficiali: Brighton e Rosucci titolari tra le bianconere
Immagine news Calcio femminile n.6 Alisha Lehmann: "In Inghilterra mi sento a casa. Ma dal Como Women mi porto tante cose belle"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?