Iran, anche un calciatore della prima divisione tra le vittime della repressione: aveva 20 anni

La violenta repressione delle manifestazioni in Iran colpisce anche il mondo del calcio. Salar Behdari, portiere iraniano di appena 20 anni, è stato ucciso dalle forze del regime durante le proteste contro il governo. Il giovane calciatore militava nell’Aluminium Arak FC, club della Persian Gulf Pro League.

A dare notizia della sua morte è stato il profilo Persian Soccer, da tempo attento osservatore del calcio locale: "Con profonda tristezza confermiamo la prima morte accertata di un giocatore della Persian Gulf Pro League. Salar Behdari, 20 anni, portiere dell’Aluminium Arak FC, è stato ucciso per aver partecipato alle manifestazioni". Secondo quanto riportato, il calciatore sarebbe stato colpito da alcuni proiettili al cuore e al collo.

Il messaggio prosegue con parole durissime: "È stato abbattuto dagli squadroni della morte della Repubblica islamica. Un giovane portiere promettente, con tutta la vita davanti. Un’altra giovane esistenza spezzata dal massacro in corso in Iran". La morte di Behdari si inserisce in un contesto drammatico: secondo i dati ufficiali forniti dal regime, tra il 28 dicembre e la metà di gennaio sarebbero state uccise 3.117 persone durante la repressione delle proteste. Un numero considerato fortemente sottostimato da numerose ONG internazionali.

La Human Rights Activists News Agency, con sede negli Stati Uniti, parla infatti di almeno 4.560 vittime, mentre alcune fonti giornalistiche locali sostengono che il bilancio reale possa aver già superato le 5.000 morti, con stime che arrivano persino oltre quota 20.000. L’Iran è attraversato da settimane da una ondata di proteste senza precedenti dalla rivoluzione del 1979. Una mobilitazione popolare che continua a pagare un prezzo altissimo, anche nello sport.