Mauricio Pochettino ha raccontato in questi giorni il grande orgoglio e l'adrenalina provati per la nomina a nuovo allenatore del Manchester United, chiamato subito a invertire la rotta dopo un avvio choc che ha lasciato il club al diciottesimo posto in Premier League e portato all'esonero di Michael Carrick. Il tecnico argentino ha firmato un accordo iniziale di quasi due anni e avrà appena due o tre giorni di lavoro con la squadra per preparare il big match di domenica contro il Liverpool.

Con la sessione invernale ormai alle porte, Pochettino e il suo staff avranno l'opportunità di intervenire sulle lacune della rosa puntando su innesti mirati. Tra le priorità individuate per il mercato di gennaio figurano un terzino sinistro, un difensore centrale mancino e un attaccante per dare maggiore equilibrio e peso offensivo alla squadra.

Sul fronte difensivo, in particolare, il Manchester United starebbe valutando l'ipotesi di prendere due piccioni con una fava puntando su Calvin Bassey del Fulham. Per strappare il giocatore ai Cottagers potrebbe servire un'offerta superiore ai 40 milioni di sterline, una cifra importante per un profilo capace di coprire più soluzioni nel reparto arretrato, fa sapere il The Sun.