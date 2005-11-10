Ufficialmente candidato alle elezioni presidenziali della FIFA, Philippe Diallo può contare sul pieno appoggio di Jean-Michel Aulas. Il vicepresidente delegato della Federcalcio francese (FFF) crede fermamente nelle possibilità di vittoria del proprio presidente in vista della corsa ai vertici del calcio mondiale, sottolineando lo spessore della sua candidatura.

Intervistato da L'Équipe, l'ex storico numero uno dell'Olympique Lione ha elogiato la scelta di Diallo di scendere in campo nonostante le difficoltà della sfida: "Se avessi dubitato delle possibilità di Philippe di vincere, gli avrei detto di non candidarsi. È stato coraggioso da parte sua perché la missione è difficile e logorante, ma rappresenta un riconoscimento dei suoi valori e di quelli della FFF".

Aulas ha infine evidenziato il peso delle alleanze internazionali su cui il dirigente francese può fare affidamento per conquistare la poltrona più alta della FIFA: "Può contare anche sul sostegno di Nasser Al-Khelaïfi, l'uomo forte di Aleksander Ceferin, che è di una precisione diabolica per quanto riguarda l'impegno dell'UEFA. Philippe ha compiuto un autentico capolavoro riuscendo a farsi designare all'unanimità sia dall'UEFA sia dal Comitato esecutivo della FFF".