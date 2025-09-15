Ufficiale Jota Silva ha lasciato il Nottingham Forest: il portoghese prestato al Besiktas

Nuova esperienza per Jota Silva, che lascia temporaneamente la Premier League per trasferirsi in Turchia. Il Nottingham Forest ha infatti ufficializzato la sua cessione in prestito al Besiktas per la stagione 2025/26. L’accordo prevede anche un’opzione di acquisto a titolo definitivo da parte del club di Istanbul al termine del campionato.

Arrivato a Nottingham lo scorso agosto dal Vitória Guimarães, l’attaccante portoghese ha collezionato 38 presenze con la maglia dei Reds, mettendo a segno 4 gol e servendo 3 assist. Numeri che testimoniano una buona continuità, pur non essendo sempre titolare fisso. La dirigenza inglese ha scelto di concedergli una nuova opportunità all’estero, in un contesto che potrebbe valorizzarne le qualità.

Per Jota, classe 1999, si apre dunque un capitolo affascinante in Super Lig, dove il Besiktas punta a rilanciarsi dopo un avvio di stagione complicato. La società bianconera confida nella velocità e nella duttilità offensiva del portoghese per aumentare il peso in attacco e dare maggiori soluzioni all’allenatore. Il Forest, attraverso una nota ufficiale, ha voluto augurare il meglio al giocatore: "Tutti al Nottingham Forest fanno i migliori auguri a Jota per la nuova stagione", si legge nel comunicato del club.