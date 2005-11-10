Emery rinnoverà con l'Aston Villa: il Manchester United lo aveva messo nel mirino

Unai Emery è vicino a blindare il suo futuro all'Aston Villa e a spegnere definitivamente le voci su un possibile interesse del Manchester United. Il tecnico spagnolo, protagonista della rinascita del club negli ultimi quattro anni, è pronto a firmare un nuovo accordo con i Villans dopo i colloqui avanzati avuti mercoledì con il presidente Nassef Sawiris.

Dal suo arrivo nell'ottobre 2022, Emery ha trasformato il volto dell'Aston Villa: ha conquistato l'Europa League e ha guidato la squadra alla qualificazione in Champions League per due volte, riportando il club stabilmente tra le realtà più ambiziose del calcio inglese. Il Manchester United aveva inserito il nome dell'ex allenatore di Arsenal e Paris Saint-Germain tra i possibili candidati in caso di separazione da Michael Carrick; la dirigenza dei Red Devils aveva valutato Emery come una delle opzioni per la panchina, ma l'operazione sarebbe stata molto onerosa: per liberarlo dal contratto con il Villa sarebbe servita una cifra vicina ai 20 milioni di sterline.

Ora, però, Emery sembra destinato a prolungare il suo legame con il club di Birmingham, il cui attuale contratto scade nel 2029. L'accordo dovrebbe rappresentare un ulteriore segnale della volontà comune di continuare un progetto iniziato con ambizioni sempre maggiori. Dopo l'incontro tra Emery e Sawiris, a cui hanno partecipato anche il presidente delle operazioni calcistiche Roberto Olabe e il direttore delle operazioni Damian Vidagany, il club ha parlato di una riunione importante per "gettare le basi del progetto sportivo e istituzionale a lungo termine". Anche Olabe e Vidagany sono in trattativa per rinnovare i rispettivi contratti. Entrambi hanno avuto un ruolo centrale nella crescita del Villa, soprattutto sul mercato, con una strategia che ha portato dieci nuovi acquisti e il rinnovamento della rosa dopo la finale di Europa League.