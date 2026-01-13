Kanté pensa al ritorno in Europa: Fenerbahçe interessato, con il Mondiale nel mirino

Nel 2023 N’Golo Kanté ha scelto l’Arabia Saudita per aprire una nuova fase della sua carriera, accettando la sfida proposta dall’Al-Ittihad. Una decisione che lo ha allontanato dal calcio europeo, ma non dalla nazionale. Sempre impeccabile per professionalità e dedizione, il centrocampista francese continua a essere un punto fermo del suo club e dei Bleus, collezionando presenze e prestazioni solide.

È stato convocato per Euro 2024, torneo in cui ha offerto un rendimento convincente e, dopo oltre un anno di assenza, è tornato anche nell’ultimo raduno della squadra di Deschamps, riaprendo scenari che fino a poco tempo fa sembravano chiusi in chiave Mondiale. Ora, con la competizione iridata all’orizzonte, ogni scelta diventa decisiva; secondo le informazioni raccolte da Footmercato, Kanté starebbe valutando seriamente un ritorno in Europa e il Fenerbahçe si è fatto avanti con decisione: i primi contatti sono già avvenuti, il club turco avrebbe messo sul tavolo un contratto di due anni e mezzo, proposta che il centrocampista considera con interesse.

Un rientro nel calcio europeo, soprattutto in una realtà ambiziosa come quella di Istanbul, rafforzerebbe sensibilmente la sua candidatura per il Mondiale. A 35 anni, Kanté sa di dover affrontare una concorrenza agguerrita, ma il suo profilo unico, l’esperienza internazionale e l’affidabilità dimostrata nei grandi tornei gli consentono di puntare legittimamente a un posto nel gruppo, a patto di ritrovare continuità e intensità ai massimi livelli.