C'era una volta Kepa, il portiere più costoso di sempre. Ora è terza scelta all'Arsenal

C’era una volta Kepa Arrizabalaga. Il basco che nel 2018 era diventato il portiere più pagato al mondo dopo che il Chelsea decise di versare nelle casse dell’Athletic Club di Bilbao gli 80 milioni di euro della clausola rescissoria, da allora ha iniziato una discesa negli inferi calcistici che questa sera ha toccato un nuovo minimo.

Kepa terza scelta di Arteta all’Arsenal

Questa sera l’Arsenal è impegnato nel quarto turno di Coppa di Lega (EFL Cup) contro il Fleetwood, club che milita in League Two (la quarta serie del calcio inglese), ma per il classe ‘94 c’è solo la panchina nonostante avesse giocato da titolare nel turno precedente vinto 4-2 contro l’Ipswich Town. Arteta infatti gli ha preferito il francese classe 200 Illian Meslier all’esordio assoluto con i Gunners dopo il suo arrivo in estate dal Leeds.

Il declino di Kepa

Il declino del portiere iberico è iniziato nel 2020/21 quando al Chelsea scivolò alla spalle di Edouard Mendy avendo però l’occasione dei ricatto nella finale di Coppa di Lega del 2022 contro il Liverpool dove però fallisce il rigore decisivo condannando i suoi alla sconfitta. Da lì i prestiti prima al Real Madrid, dove però viene scavalcato da Lunin, e poi al Bournemouth fino all’approdo all’Arsenal dove pur vincendo la Premier League trova pochissimo spazio fino all’esclusione a sorpresa di questa sera.