La sconfitta col Sestao River costa cara a Gonzalez. L'Espanyol annuncia l'esonero

Costa carissima al tecnico Manolo Gonzalez la sconfitta in Copa del Rey contro il Sestao River, club di quarta divisione spagnola, per 4-3 arrivata questa sera dopo i tempi supplementari. L'Espanyol ha infatti annunciato l'esonero del tecnico.

Il comunicato dell'Espanyol su Manolo Gonzalez

L'RCD Espanyol ha deciso di porre fine al mandato di Manolo González come allenatore del club.

Le due parti si separano dopo oltre tre stagioni e 107 partite ufficiali alla guida della prima squadra, un periodo durante il quale ha lasciato il segno a livello personale e professionale, sia in campo che nella gestione quotidiana del team.

Grazie al duro lavoro, alla dedizione e ai sacrifici, González si è affermato come allenatore nella Primera División con l'RCD Espanyol. Nel corso delle sue due stagioni complete nella massima serie, ha raggiunto gli obiettivi sportivi del club e ha mantenuto la squadra tra le migliori del calcio spagnolo, dimostrando una forte etica del lavoro e un grande impegno in una delle competizioni più impegnative del calcio professionistico.

La carriera di González è una testimonianza di perseveranza, costanza e crescita personale. Ha scalato i vari livelli della piramide calcistica, costruendo la sua carriera passo dopo passo attraverso un apprendimento continuo e un impegno costante. Il 7 settembre, in una partita contro il Siviglia, ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze ufficiali alla guida della prima squadra, diventando il nono allenatore con più partite nella storia del club e il primo a superare questo traguardo dai tempi di Mauricio Pochettino.

L'RCD Espanyol, a nome del presidente Alan Pace e del Consiglio di Amministrazione, desidera esprimere la propria gratitudine a Manolo González per il lavoro, l'impegno e la dedizione dimostrati da quando ha assunto la guida della prima squadra. Il club apprezza in particolare la professionalità e la dedizione che ha portato nel suo ruolo, nonché il modo in cui ha affrontato le diverse sfide sportive. Il club gli augura buona fortuna e tanti successi per il futuro.