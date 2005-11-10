Svanisce il sogno Sancho per il Getafe: l’inglese declina l’offerta. C’è l’Arabia Saudita

Niente da fare per il Getafe. Il club spagnolo non ingaggerà il centrocampista offensivo Jadon Sancho che ha fatto sapere ad Angel Torres di aver deciso di declinare l’offerta per accettare una ricca proposta da parte di un club saudita come riferito da Marca.

La trattativa sfumata

Il Getafe aveva provato a ingaggiare l’inglese classe 2000, attualmente svincolato, mettendo sul piatto una cifra importante – superiore ai 400mila euro di cui si era vociferato nei giorni scorsi -, ma montana dai tre milioni di euro richiesti da Sancho per firmare fino al termine della stagione. Cifra che invece avrebbe messo sul piatto un club dell’Arabia Saudita con cui gli agenti dell’ex di Manchester United e Borussia Dortmund hanno finalizzato l’accordo nella giornata di oggi. Da lì la comunicazione del calciatore al Getafe che ora dovrà guardare altrove se vorrà rinforzare la propria rosa pescando dagli svincolati.

Resta ora da capire quale sarà il club che accoglierà Sancho e gli darà un’occasione di rilancio dopo le stagioni opache con il Chelsea, con cui aveva comunque segnato cinque reti e fornito 10 assist in 40 presenze, e Aston Villa, un solo gol e tre assist in 39 presenze.