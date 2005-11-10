Clamoroso in EFL Cup: il Fleetwood elimina l’Arsenal ai rigori. Avanza il Bradford
Tommaso Maschio
Subito una sorpresa clamorosa nelle gare di EFL Cup (la Coppa di Lega Inglese): il Fleetwood, club di quarta divisione, ha infatti eliminato i campioni d’Inghilterra dell’Arsenal ai calci di rigore. La Cod Army dopo essere passata in vantaggio al 21° con Loupalo-Bi aveva subito il pareggio a inizio ripresa per opera di Gyokeres. Sembrava l’inizio della rimonta da parte dei Gunners che però non riuscivano a trovare il raddoppio chiudendo addirittura in dieci per l’espulsione di Dowman all’85°.
Si va così ai rigori con i padroni di casa, galvanizzati e consapevoli di non aver nulla da perdere, che non fallivano alcuna conclusione dagli undici metri, mentre nelle fila dei londinesi arrivava l’errore decisivo di Bruno Guimaraes al quarto tentativo.
Nell’altra sfida giocata oggi invece il Bradford ha avuto la meglio su Peterborough United per 2-0.
Il programma della EFL Cup
Martedì 27 ottobre
Bradford City-Peterborough United 2-0
Fleetwood Town-Arsenal 5-3 DcR (1-1 nei tempi regolamentari)
Mercoledì 28 ottobre
Ore 20:30 – Manchester City-Brighton
Ore 20:45 – Sunderland-Brentford
Ore 20:45 – Fulham-Crystal Palace
Ore 20:45 – Bournemouth-Aston Villa
Ore 21:00 – Liverpool-Chelsea
Giovedì 29 ottobre
Ore 20:45 – Everton-Newcastle United
In neretto le squadre qualificate