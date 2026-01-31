Il Lens vince e torna primo. Sage se la ride: "Un po' di pressione sul PSG..."

Dopo il successo di misura per 1-0 contro il Le Havre nell'anticipo della 20ª giornata di Ligue 1, il Lens si è ripreso momentaneamente la vetta della classifica, in attesa della sfida del PSG, atteso domani a Strasburgo. La delusione per la sconfitta al Vélodrome contro il Marsiglia (3-1) sembra già alle spalle: i Sang et Or hanno mostrato carattere e determinazione per tornare a occupare la prima posizione, seppur provvisoria.

"Mettiamo pressione sul PSG", ha scherzato in conferenza stampa l’allenatore Pierre Sage. Con 46 punti, il Lens precede di una lunghezza i parigini, e poter guardare gli avversari giocare sapendo di essere primi aggiunge un vantaggio psicologico. "Luis Enrique ha detto dopo la vittoria contro l’Auxerre che voleva mettere pressione sul Lens, noi facciamo lo stesso con il PSG", ha sorriso Sage.

Tuttavia, l’allenatore ha subito smorzato i toni: "Non pensiamo di poter competere sul lungo periodo con il PSG. Il nostro obiettivo resta accumulare punti sufficienti per l’Europa. Siamo a due vittorie da questo traguardo".