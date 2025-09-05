Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

L'Auxerre si gioca il "jolly": arriva Sekou Mara in prestito dallo Strasburgo

L'Auxerre si gioca il "jolly": arriva Sekou Mara in prestito dallo StrasburgoTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 20:42Calcio estero
di Michele Pavese

Nonostante il mercato francese sia ufficialmente chiuso, i club di Ligue 1 possono ancora sfruttare la cosiddetta regola del "jolly", ingaggiando un nuovo giocatore a patto che sia già tesserato in Francia per la stagione in corso. L’Auxerre ha deciso di attivare questa possibilità, ufficializzando l’arrivo di Sekou Mara, 23enne attaccante proveniente dallo Strasburgo, in prestito annuale senza diritto di riscatto.

Mara, cresciuto nel settore giovanile del Clairefontaine e del Bordeaux, vanta già una significativa esperienza tra i professionisti. In Ligue 1 ha totalizzato 59 presenze con Bordeaux e Strasburgo, segnando 8 gol, mentre in Inghilterra ha giocato 28 partite in Championship (3 reti) e 22 in Premier League (1 rete) con il Southampton tra il 2022 e il 2024.

La scelta dell'Auxerre arriva dopo un periodo di scarso utilizzo per Mara, che aveva attirato anche l’interesse di club come Anderlecht e Basilea. Il club punta così a rinforzare il reparto offensivo, aggiungendo esperienza internazionale e freschezza a un attacco alla ricerca di soluzioni. Il giocatore, giovane ma già abituato ai palcoscenici più importanti, rappresenta un rinforzo tattico e strategico per la squadra.

Articoli correlati
UFFICIALE: Il Bordeaux saluta il gioiellino Mara. Passa al Southampton per 13 milioni... UFFICIALE: Il Bordeaux saluta il gioiellino Mara. Passa al Southampton per 13 milioni
Altre notizie Calcio estero
Qualificazioni Euro Under-21, goleade di Spagna e Portogallo. Ok anche l'Ucraina Qualificazioni Euro Under-21, goleade di Spagna e Portogallo. Ok anche l'Ucraina
Il Braga centra il jackpot: Roger Fernandes ceduto all'Al Ittihad per 34,5 milioni... UfficialeIl Braga centra il jackpot: Roger Fernandes ceduto all'Al Ittihad per 34,5 milioni di euro
Jonathan David trascina il Canada a Bucarest: 3-0 alla Romania in amichevole Jonathan David trascina il Canada a Bucarest: 3-0 alla Romania in amichevole
Il Brasile di Ancelotti vince e convince contro il Cile: dominio e spettacolo al... Il Brasile di Ancelotti vince e convince contro il Cile: dominio e spettacolo al Maracana
Spagna, Morata è un capitano sempre presente ma ai margini della Nazionale Spagna, Morata è un capitano sempre presente ma ai margini della Nazionale
Il Paraguay torna al Mondiale dopo 16 anni: il presidente Pena dichiara festa nazionale... Il Paraguay torna al Mondiale dopo 16 anni: il presidente Pena dichiara festa nazionale
Francescoli: "Mastantuono può fare la differenza in Europa. Occhio a Juan Cruz Meza"... Francescoli: "Mastantuono può fare la differenza in Europa. Occhio a Juan Cruz Meza"
Vitoria Guimaraes, occhio agli svincolati. Nel mirino c'è una vecchia conoscenza... TMWVitoria Guimaraes, occhio agli svincolati. Nel mirino c'è una vecchia conoscenza italiana
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Sì Italia, questa è la strada giusta. Le scelte di Gattuso pagano subito: Kean e Retegui, insieme, sono la speranza per il Mondiale. Squadra super offensiva supportata dai campioni in porta, difesa e centrocampo: la Norvegia fa meno paura
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Messi duro con De la Vega: "Fin quando ci sarò io, non giocherai mai con l'Argentina"
3 Perché Openda può essere più utile di Kolo Muani. Zhegrova talento puro. Milan, a gennaio nuovo tentativo per Gomez? Roma ora è necessario recuperare Dovbyk e Pellegrini. George o Dominguez restano nel mirino
4 Retroscena dalla Francia. Al Khelaifi alla Juve: "Presi in giro su Kolo Muani, ricorderò i vostri metodi"
5 Italia-Estonia, le probabili formazioni: un solo dubbio, Gattuso verso i quattro attaccanti
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Sì Italia, questa è la strada giusta. Le scelte di Gattuso pagano subito: Kean e Retegui, insieme, sono la speranza per il Mondiale. Squadra super offensiva supportata dai campioni in porta, difesa e centrocampo: la Norvegia fa meno paura
Immagine top news n.1 Ringhio azzurro. Per Gattuso buona la prima, alla fine c'è anche la goleada: 5-0 all'Estonia
Immagine top news n.2 Da 0-1 a 2-1, buona la prima per Baldini alla guida dell'Italia U21: decisivi Lipani e Koleosho
Immagine top news n.3 Il retroscena di Lautaro Martinez: "In silenzio per 5 giorni dopo la finale di Champions col PSG"
Immagine top news n.4 Retroscena dalla Francia. Al Khelaifi alla Juve: "Presi in giro su Kolo Muani, ricorderò i vostri metodi"
Immagine top news n.5 Zanetti racconta i suoi 30 anni di Inter: "Col Vicenza nel '95 ho coronato il sogno"
Immagine top news n.6 Atalanta, infiammazione al ginocchio sinistro per Scamacca: da valutare giorno per giorno
Immagine top news n.7 Italia, ecco i quattro giocatori non convocati per l'Estonia: Daniel Maldini in tribuna
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Liverpool, il mercato, la Champions e l'Italia. La strana estate di Federico Chiesa
Immagine news podcast n.2 Il retroscena sul mancato trasferimento di Kolo Muani alle Juve e l'affare Zhegrova
Immagine news podcast n.3 Il calciomercato è finito, Isak è il recordman. E la Premier League fa un altro record
Immagine news podcast n.4 Cosa è emerso dalla prima conferenza stampa tenuta a Coverciano dal nuovo CT
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bonzanini: “Poche operazioni per migliorarci. Svincolati? Siamo a posto”
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Atalanta meno ambiziosa con Juric. Milan da scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Milan, ottima rosa. Juve, giusto non prendere Kolo Muani"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Qual. Mondiali UEFA, goleade per Islanda e Grecia. Francia e Croazia ok, pari Svezia
Immagine news Serie A n.2 Ringhio azzurro. Per Gattuso buona la prima, alla fine c'è anche la goleada: 5-0 all'Estonia
Immagine news Serie A n.3 L'Italia dilaga con Retegui e Bastoni: gli ex atalantini calano il pokerissimo azzurro a Bergamo
Immagine news Serie A n.4 Orlando: "La Fiorentina non passerà a 4. Gudmundsson? Non mi fa impazzire"
Immagine news Serie A n.5 La FIFA ha deciso di rivoluzionare i calendari: cambiano le soste per le Nazionali?
Immagine news Serie A n.6 Uno-due micidiale dell'Italia contro l'Estonia: prima il bis di Retegui, poi il tris di Raspadori
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Burgio: "Piazza storica che dà tanti stimoli. Per me è una grande occasione"
Immagine news Serie B n.2 Wisniewski esordisce con la Polonia: "Debutto difficile, ho fatto quello che faccio allo Spezia"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, finisce 1-1 l'amichevole con il Rapid. Stroppa: "Abbiamo fatto ruotare i ragazzi"
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, Biraschi sotti i ferri: lunedì si opererà al ginocchio destro. La nota del club
Immagine news Serie B n.5 Sersanti: "Spero di alzare l'asticella col Modena. Qui grande gruppo e tifosi appassionati"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, l'agente di Girma: "Lo Spezia aveva proposto uno scambio con Verde"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Clamoroso a Foggia. Rossi voleva dimettersi, ma Tribunale e Antimafia lo convincono a restare
Immagine news Serie C n.2 Braglia: "A Rimini le garanzie sono venute meno. Via senza prendere un euro"
Immagine news Serie C n.3 Rimini, Sartiano sul gruppo arabo: "Se viene qui è per investire e fare calcio"
Immagine news Serie C n.4 Carpi, Bonzanini: “Poche operazioni per migliorarci. Svincolati? Siamo a posto”
Immagine news Serie C n.5 Rimini, ancora Scarcella: "Domenica in campo? Se ci saranno i giocatori. Stiamo tesserandoli"
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, Iori: "Questa squadra ha tutto per arrivare dove vogliamo"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Oliviero e il rinnovo con la Lazio: "Questo club può darmi tanto. E io fare altrettanto"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la 1ª Giornata: aprono Roma e Inter. Juve-Sassuolo in chiaro
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, report medico: Emma Snerle operata per un neuroma interdigitale
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Bugeja: "Mai avuto dubbi sul rinnovo. Questa è la mia famiglia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women, arriva in prestito dal Club Brugge Davina Vanmechelen
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Squadra pronta per la stagione. Nazionale motrice del movimento"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso