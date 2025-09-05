Ufficiale L'Auxerre si gioca il "jolly": arriva Sekou Mara in prestito dallo Strasburgo

Nonostante il mercato francese sia ufficialmente chiuso, i club di Ligue 1 possono ancora sfruttare la cosiddetta regola del "jolly", ingaggiando un nuovo giocatore a patto che sia già tesserato in Francia per la stagione in corso. L’Auxerre ha deciso di attivare questa possibilità, ufficializzando l’arrivo di Sekou Mara, 23enne attaccante proveniente dallo Strasburgo, in prestito annuale senza diritto di riscatto.

Mara, cresciuto nel settore giovanile del Clairefontaine e del Bordeaux, vanta già una significativa esperienza tra i professionisti. In Ligue 1 ha totalizzato 59 presenze con Bordeaux e Strasburgo, segnando 8 gol, mentre in Inghilterra ha giocato 28 partite in Championship (3 reti) e 22 in Premier League (1 rete) con il Southampton tra il 2022 e il 2024.

La scelta dell'Auxerre arriva dopo un periodo di scarso utilizzo per Mara, che aveva attirato anche l’interesse di club come Anderlecht e Basilea. Il club punta così a rinforzare il reparto offensivo, aggiungendo esperienza internazionale e freschezza a un attacco alla ricerca di soluzioni. Il giocatore, giovane ma già abituato ai palcoscenici più importanti, rappresenta un rinforzo tattico e strategico per la squadra.