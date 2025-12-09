Il Marsiglia evita la beffa, De Zerbi: "Stanco, ma felice. Abbiamo preso gol stupidi"

Una grande reazione del Marsiglia, poi un errore di Rulli rimette tutto in discussione e per evitare la beffa del 3-3 serve il benevolo intervento del VAR; che porta ad annullare due reti all'Union Saint-Gilloise. La squadra di Roberto De Zerbi si assicura tre punti pesanti in Belgio, anche se con una certa sofferenza.

Roberto De Zerbi in conferenza stampa ha ammesso: "Sono stanco. Stanco ma felice. Non è stato un buon momento da passare, abbiamo perso 2 punti a Tolosa nel finale, abbiamo perso a Lille, dove abbiamo giocato male ed era meritato, poi con l'Atalanta. Fino al terzo gol di Greenwood, la partita è stata abbastanza buona. Poi abbiamo gestito male la palla. Abbiamo fatto cose stupide e abbiamo preso dei gol. I tre giocatori offensivi hanno perso molti palloni. È difficile vincere contro chiunque".

Poi sulla doppietta di Greenwood: "Sì, è uno dei migliori attaccanti in questo momento. Al di là delle sue qualità, deve anche imparare a gestire i palloni e avere più controllo. Questo non significa che non sia contento di quello che fa. In questi momenti, passa anche attraverso di lui per permetterci di soffrire meno mettendo più controllo nel gioco".

Infine sulla sua squadra: "I giocatori erano molto stanchi alla fine della partita. Se guardiamo la classifica della Champions League, i club che hanno 10 punti o più sono quelli che giocano la Champions da diversi anni. Abbiamo di che essere soddisfatti della nostra classifica di oggi. Tutti si lamentano degli infortuni e del calendario. Avere giocatori come Gouiri o Traoré in panchina sarebbe un vantaggio per noi. Mi aiuterebbe molto".