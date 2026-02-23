Liga senza padrone, il Barcellona torna in testa dopo un solo weekend di Real

Vittoria sofferta ma importante per il Barcellona, che torna in testa alla Liga dopo un solo weekend di primo posto 'concesso' al Real Madrid: ai catalani il successo col Levante serviva maledettamente dopo lo 0-4 in coppa contro l'Atletico Madrid e lo scivolone contro il Girona in campionato: pur in una gara lontana dalla perfezione, i blaugrana hanno saputo approfittare della sconfitta a sorpresa del Real Madrid del giorno prima, riprendendosi il primo posto di una Liga che comunque non ha un padrone ben definito. Ora la classifica dice Barcellona 61, Real 60 e poi ben nove punti dal Villarreal, sorprendente terzo a 51.

Il tecnico blaugrana Flick era ben consapevole dell'importanza di sfruttare il passo falso del Real Madrid a Pamplona e lo ha ribadito chiaramente: "È fondamentale, ne parlavamo già ieri ed è un segnale molto positivo". Riguardo alla sostituzione di Lamine Yamal e alla sua reazione stizzita, il tecnico tedesco ha minimizzato: "È normale. Per me la cosa più importante è che oggi abbiamo vinto. Abbiamo giocatori che meritano spazio e Roony era uno di questi: si sta allenando benissimo, è un grande professionista e mi sono piaciuti il suo impatto e il suo atteggiamento una volta entrato. Capisco che per voi ogni gesto di Lamine sia importante, ma alla fine è normale non essere soddisfatti quando si viene sostituiti. Non ho alcun problema con la sua reazione, è umano".

Flick ha poi sottolineato i benefici di non avere impegni infrasettimanali: "Avere "settimane pulite" senza partite ogni tre giorni è cruciale, non solo per riposare un po', ma anche per concentrarci sulla prossima sfida, che sarà dura, seguita da un altro impegno difficile dopo soli tre o quattro giorni".