Mbappe, numeri irreali con il Real Madrid: a febbraio è già a 37 gol in 29 partite

La sfida fra Real Madrid e Rayo Vallecano è stata decisa da un calcio di rigore di Kylian Mbappe al 99'. Ennesima rete pesante per l'asso francese, seppur arrivata su calcio di rigore, nel finale di una gara più sofferta del previsto per la squadra di Arbeloa. E che permette ai blancos di riportarsi a -1 dalla vetta occupata dal Barcellona.

Per Mbappe c'è da aggiornare il conteggio di una stagione fino a qui irreale. Partiamo dal campionato: in Liga Mbappe è arrivato a quota 22 gol in 21 gare giocate. A questi vanno aggiunti 4 assist, per gradire.

Ci sono poi i gol, a livelli ancora più da marziano, che riguardano la Champions League. Fino a qui in campo europeo è giunto a 13 reti in 7 gare, quasi due gol a partita, insomma. Ci sono poi due gol siglati in Coppa del Re, con un assist, nell'unica partita giocata fin qui nel torneo. In Supercoppa non ha invece marcato visita.

In totale fanno 37 gol e 5 assist in 29 partite giocate fra campionato, Champions, Coppa del Re e Supercoppa. Senza considerare quelli in Nazionale. Sia per la vittoria della Liga che per la Champions, le rivali sono avvisate: per la vittoria finale c'è da fare i conti con il Real di Mbappe.