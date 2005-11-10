Messi non ha ancora finito: dopo l'addio alla nazionale ci sono 3 obiettivi con l'Inter Miami

Dopo il successo per 3-0 contro il Benin, Lionel Messi ha salutato definitivamente la Nazionale argentina, chiudendo un capitolo straordinario della propria carriera. Il fuoriclasse rosarino si dedicherà ora interamente all’Inter Miami, con tre obiettivi da raggiungere prima della conclusione della stagione.

Il primo è la conquista della MLS Cup, il trofeo che permetterebbe alla formazione della Florida di confermarsi campione dopo il titolo della scorsa stagione. Messi e compagni hanno già conquistato la Leagues Cup, la Supporters’ Shield e la Campeones Cup, ma vogliono aggiungere un altro successo al proprio palmarès. Attualmente terzo nella Eastern Conference con 46 punti, l’Inter Miami ha già ottenuto la qualificazione ai playoff. Rientrato a Miami dopo l’ultima esperienza con l’Albiceleste, Messi si è subito messo a disposizione di Kily González in vista della partita di sabato contro il DC United.

Il secondo traguardo riguarda la Scarpa d’Oro della MLS. Con 21 reti, l’argentino guida la classifica dei marcatori con tre gol di vantaggio sul croato Petar Musa, suo principale inseguitore. A sette giornate dalla conclusione della regular season, la possibilità di conquistare il premio è concreta. Infine, Messi punta a entrare ulteriormente nella storia del campionato nordamericano: dopo aver vinto l’MVP nelle ultime due stagioni, potrebbe diventare il primo calciatore nella storia della MLS a conquistare il riconoscimento per tre anni consecutivi. A 39 anni, il campione argentino ha ancora nuovi record da inseguire.