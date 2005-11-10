Il PSG prosegue la risalita, stop Monaco. Stasera il Marsiglia: la situazione in Ligue 1
Paolo Lora Lamia
Sabato da ricordare in Ligue 1, con il PSG che prosegue la sua risalita grazie al 3-1 sul Le Mans. Ridotto il gap dalla capolista Monaco, che non va oltre il 2-2 casalingo contro il Tolosa. Si avvicina alla vetta il Lille, che batte di misura il Le Havre. In conclusione, ecco il clamoroso 5-1 del Brest sull'Angers e il risicato 1-0 con cui il Lorient ha battuto il Paris Fc.
Nella giornata di oggi, il Rennes ha l'occasione di avvicinarsi alla vetta (Auxerre permettendo). In campo anche Nizza e Marsiglia, contro Strasburgo e Troyes. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
La 6ª giornata di Ligue 1
Venerdì 9 ottobre
Lens - Lione 2-1
Sabato 10 ottobre
Lille - Le Havre 1-0
Brest - Angers 5-1
Lorient - Paris Fc 1-0
Monaco - Tolosa 2-2
Paris Saint Germain - Le Mans 3-1
Domenica 11 ottobre
Nizza - Strasburgo ore 15:00
Rennes - Auxerre ore 17:15
Troyes - Marsiglia ore 20:45
La classifica di Ligue 1
1. Monaco - 14 punti
2. Lilla - 13 punti
3. Lione - 11 punti
4. Paris FC - 11 punti
5. PSG - 11 punti
6. Rennes - 10 punti*
7. Brest - 8 punti
8. Lorient - 8 punti
9. Lens - 7 punti
10. Strasburgo - 7 punti*
11. Angers - 7 punti
12. Le Mans - 6 punti
13. Tolosa - 6 punti
14. Auxerre - 6 punti*
15. Nizza - 5 punti*
16. Troyes - 4 punti*
17. Marsiglia - 3 punti*
18. Le Havre - 2 punti
* una partita in meno