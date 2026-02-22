Premier League, in fuga dal City l’Arsenal trova Tudor nel North London Derby: il programma
Si è ufficialmente riaperto il campionato inglese. La vittoria ottenuta dal Manchester City nel posticipo del sabato sera della 27^ giornata di Premier League mette ulteriore pressione all’Arsenal, che adesso vede la squadra di Guardiola lontano solo due lunghezze. Arteta scenderà in campo questo pomeriggio alle 17:30 per affrontare nel derby del nord di Londra il Tottenham, dove debutterà Igor Tudor. Prima però spazio ad altre tre gare alle 15:00. Il Crystal Palace se la vedrà in casa contro il Wolverhampton, mentre il Sunderland sarà di scena contro il Fulham. Il Liverpool, infine, proverà ad agganciare a 45 punti Manchester United e Chelsea al quarto posto.
Il programma della 27^ giornata
Sabato 21 febbraio
Aston Villa - Leeds 1-1
Brentford - Brighton 0-2
Chelsea - Burnley 1-1
West Ham - Bournemouth 0-0
Manchester City - Newcastle United 2-1
Domenica 22 febbraio
Crystal Palace - Wolverhampton ore 15:00
Nottingham Forest - Liverpool ore 15:00
Sunderland - Fulham ore 15:00
Tottenham - Arsenal ore 17:30
Lunedì 23 febbraio
Everton - Manchester United ore 21:00
Questa la classifica di Premier League
1. Arsenal – 58 pt (27 partite giocate)
2. Manchester City – 56 pt (27)
3. Aston Villa – 51 pt (27)
4. Chelsea – 45 pt (27)
5. Manchester United – 45 pt (26)
6. Liverpool – 42 pt (26)
7. Brentford – 40 pt (27)
8. AFC Bournemouth – 38 pt (27)
9. Everton – 37 pt (26)
10. Newcastle United – 36 pt (27)
11. Sunderland – 36 pt (26)
12. Brighton & Hove Albion – 34 pt (27)
13. Fulham – 34 pt (26)
14. Crystal Palace – 32 pt (26)
15. Leeds United – 31 pt (27)
16. Tottenham Hotspur – 29 pt (26)
17. Nottingham Forest – 27 pt (26)
18. West Ham United – 25 pt (27)
19. Burnley – 19 pt (27)
20. Wolverhampton Wanderers – 10 pt (27)