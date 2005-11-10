Turchia, sospesi 147 dirigenti per scommesse illegali: stop anche al presidente del Trabzonspor
Daniel Uccellieri
La Federcalcio turca (TFF) continua la sua battaglia contro le scommesse illegali. La commissione disciplinare ha disposto martedì la sospensione di 147 dirigenti di club per 45 giorni, nell'ambito di un'indagine sulla violazione delle norme relative alle scommesse sportive.
I provvedimenti riguardano quasi un terzo dei 448 dirigenti deferiti alla commissione all'inizio di ottobre. Durante il periodo di sospensione, i destinatari delle sanzioni non potranno svolgere le proprie funzioni nel mondo del calcio.
Tra i dirigenti sanzionati figura anche Ertugrul Dogan, presidente del Trabzonspor, club che milita nella Süper Lig, la massima serie del campionato turco.
Per gli altri 301 dirigenti coinvolti nell'indagine, invece, la commissione disciplinare non ha disposto alcuna sanzione, ritenendo insufficienti le prove a loro carico.
La TFF ha intensificato i controlli sulle scommesse sportive dopo uno scandalo che ha scosso il calcio turco lo scorso anno. Nell'ambito della stessa inchiesta, la federazione ha già sospeso 149 arbitri e 1.024 calciatori, con squalifiche di durata variabile.