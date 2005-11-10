Manchester United, Carrick regolarmente presente a Carrington per l'allenamento odierno

L'allenatore del Manchester United, Michael Carrick, si è presentato questa mattina al centro sportivo di Carrington, mentre continuano a rincorrersi le voci e i dubbi sul suo futuro sulla panchina dei Red Devils. Il tecnico è arrivato poco prima delle 8:00, immortalato in tuta di rappresentanza del club. Nella giornata di oggi è previsto anche il rientro in sede della prima squadra maschile per la ripresa degli allenamenti, dopo la giornata di riposo concessa all'indomani della pesante sconfitta casalinga per 3-0 incassata domenica contro il Bournemouth.

Sarà a lui a dirigere l'allenamento

Al momento, la tabella di marcia prevede che sia proprio Carrick a dirigere la seduta odierna, in attesa che la dirigenza societaria faccia formale chiarezza sulle sorti della guida tecnica. Per l'allenatore inglese la routine quotidiana non ha subito variazioni: già nella giornata di ieri si era regolarmente presentato al campo d'allenamento per assistere al match della formazione Under 21 contro l'Hull City, sfida seguita dalle tribune al fianco della maggior parte dei componenti del suo staff tecnico.

La presenza costante a Carrington dimostra la volontà di Carrick di proseguire professionalmente nel proprio lavoro, mantenendo il focus sulla gestione del gruppo in un momento di forte pressione mediatica e societaria, mentre l'ambiente attende un segnale definitivo da parte dei vertici del club sul prosieguo della stagione.