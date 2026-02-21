Fonseca 'pazzo' del Lione: "Sono in un grande club, che crede in me e nelle mie idee"

Nel calcio come nella vita, da un anno all'altro, puoi passare dalla polvere alle stelle. Una frase che riassume alla perfezione le ultime due stagioni vissute da Paulo Fonseca. Lo scorso anno ha iniziato alla guida del Milan, venendo esonerato dopo il match con la Roma in modo grottesco (la decisione è arrivata mentre stava rispondendo alle domande dei giornalisti). Subentrato poi sulla panchina del Lione, ha raggiunto il punto più basso della sua annata - forse della sua carriera - squalifica di nove mesi per aver affrontato con rabbia l'arbitro Benoit Millot nel corso del match contro il Brest.

Il mister portoghese ha però saputo rialzarsi nell'annata in corso, rendendo l'OL una delle squadre più interessanti del panorama europeo. Reduce da 13 vittorie consecutive tra tutte le competizioni, è terzo in Ligue 1 e ha conquistato l'accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League primeggiando nella League Phase.

Di come sta andando la stagione e di molto altro ha parlato in un'intervista a The Athletic: "Abbiamo costruito una vera squadra, con giocatori umili che lavorano duro insieme". A gennaio la squadra è stata ulteriormente rafforzata dall'ingaggio di alto profilo dell'attaccante brasiliano Endrick , in prestito dal Real Madrid: "È un talento unico e se continuerà a concentrarsi, avrà un grande futuro".

Ora si gode la sua creatura, nonostante le sirene della Premier League siano sempre accese (nel 2021 è stato vicino al Tottenham): "Adoro essere in Francia. Il campionato qui è fantastico, con stadi moderni e pieni, tanti giocatori di qualità e ottimi allenatori. Adoro il fatto che qui il calcio sia aperto e che i giocatori amino giocare. Penso solo al Lione. Non so cosa succederà in futuro, tutti abbiamo delle ambizioni. Ma sono in un grande club: un club straordinario, che vuole crescere, vuole diventare più forte. La cosa più importante per me è essere in un posto dove la gente crede in te e nelle tue idee".