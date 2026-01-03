Liga Portugal, Mourinho evita drammi: Pavlidis ne fa 3 all'Estoril, il Benfica vede lo Sporting

Finisce 3-1 al Da Luz tra Benfica ed Estoril. Partenza migliore dei “canarini”, pericolosi con Begraoui e Marqués, ma Trubin si è rivelato decisivo. Le Aquile sono cresciute col passare dei minuti e hanno sbloccato il match al 33’ con Pavlidis su rigore, concesso dopo intervento VAR per mano di Marqués.

Nel recupero del primo tempo un errore di Bacher ha spalancato la strada al pallonetto d’autore di Pavlidis per il 2-0. L’Estoril ha reagito subito e accorciato con un’azione corale finalizzata per l’1-2. Nella ripresa, gli uomini di José Mourinho hanno chiuso i conti al 78’ con la tripletta del greco di 27 anni: il Benfica così accorcia a -3 dallo Sporting Lisbona secondo nel campionato portoghese (Liga Portugal), mentre il Porto può scorgerlo solo col binocolo, a +7 e con una gara in meno.

Liga Portugal, 17a giornata

Gil Vicente - Sporting Lisbona 1-1

Guimaraes - Nacional 2-1

Tondela - Arouca 3-1

Estrela - Braga 3-3

Benfica - Estoril 3-1

AFS - Moreirense

Rio Ave - Casa Pia

Santa Clara - Porto

Alverca - Famalicao

Classifica aggiornata

1. Porto 46 punti*

2. Sporting 42

3. Benfica 39

4. Gil Vicente 28

5. Braga 27

6. Guimaraes 25

7. Famalicao 23*

8. Moreirense 21**

9. Estoril 20

10. Estrela 19

11. Rio Ave 17*

12. Alverca 17*

13. Santa Clara 16**

14. Nacional 16*

15. Casa Pia 14*

16. Arouca 14

17. Tondela 12*

18. AFS 4*

*una gara in meno

**due gare in meno