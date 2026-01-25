Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Inter Miami riparte, come la caccia alla maglia di Messi: Cantero la ottiene e scoppia in lacrime

L'Inter Miami riparte, come la caccia alla maglia di Messi: Cantero la ottiene e scoppia in lacrime
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 21:41Calcio estero
Simone Lorini

È sempre caccia alla maglia di Lionel Messi ogni volta che il fuoriclasse argentino scende in campo, sia con l'Inter Miami che con la Seleccion, e le richieste per il "GOAT" non mancano mai. Il fortunato destinatario della leggendaria numero 10, dopo la prima uscita stagionale del 2026, è stato Alan Cantero. L'attaccante dell'Alianza Lima è scoppiato in lacrime per l'emozione dopo essere riuscito a conquistare il prezioso cimelio al termine di un'amichevole che, per lui, resterà indimenticabile, evidenzia oggi Goal.com.

L'Inter Miami, reduce dallo storico trionfo in MLS Cup nel 2025, è attualmente impegnata nella preparazione della nuova stagione nordamericana. I riflettori sono puntati su più fronti, poiché continuano a rincorrersi le voci su un possibile invito speciale che permetterebbe agli "Herons" di partecipare alla prestigiosa Copa Libertadores, un traguardo che darebbe una dimensione ancora più internazionale al club di David Beckham.

Al momento, la squadra guidata da Javier Mascherano — che ha dovuto salutare icone come Sergio Busquets e Jordi Alba, ritiratisi dal calcio giocato — è impegnata a ritrovare la condizione atletica ottimale. La prima gara dell'anno ha riservato una sorpresa amara con una netta sconfitta per 3-0 contro gli avversari peruviani, mostrando un'Inter Miami ancora un po' "arrugginita" dal lavoro di preparazione. Nonostante il risultato, la presenza di Messi è stata accolta con immenso calore sia dai tifosi locali sugli spalti che dai calciatori avversari sul terreno di gioco.

