Super Lig, Skriniar e Guendouzi non bastano: il Fenerbahce pareggia e resta a 3 punti dalla vetta

Il Fenerbahce non va oltre l'1-1 contro il Goztepe nel 19° turno di Super Lig: di Nene al 17' e Janderson al 24' i due gol che hanno deciso l'incontro, rallentando parzialmente la corsa dei gialloblù verso il titolo di campioni di Turchia. Nel club di Istanbul hanno giocato 90 minuti due vecchie conoscenze del campionato italiano come Milan Skriniar e Matteo Guendouzi.

I risultati di oggi

Gaziantep – Konyaspor 1-1

Antalyaspor – Genclerbirligi 2-1

Rizespor – Alanyaspor 1-1

Fenerbahce – Goztepe 1-1

La classifica aggiornata

Galatasaray 46 (19 partite giocate)

Fenerbahce 43 (19)

Trabzonspor 41 (19)

Goztepe 36 (19)

Besiktas 32 (18)

Basaksehir 29 (19)

Samsunspor 27 (19)

Gaziantep 25 (19)

Kocaelispor 24 (19)

Alanyaspor 22 (19)

Genclerbirligi 19 (19)

Rizespor 19 (19)

Konyaspor 19 (19)

Antalyaspor 19 (19)

Kasimpasa 16 (19)

Kayserispor 15 (19)

Eyupspor 14 (18)

Karagumruk 9 (19)