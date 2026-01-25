Lione e Lille fanno a sportellate per la zona Champions: il programma della Ligue 1
Dopo gli scossoni in vetta degli ultimi due giorni, con il successo del PSG che vale il primato anche grazie alla caduta del Lens per mano del Marsiglia, la 19^ giornata della Ligue 1 si chiude oggi. Lione e Lille cercano punti importanti in chiave Champions, rispettivamente contro Metz e Strasburgo. Nantes-Nizza è la prima gara del pomeriggio, che prosegue mandando in scena anche Brest-Tolosa e Paris FC-Angers. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Venerdì 23 gennaio
Auxerre - Paris Saint-Germain 0-1
Sabato 24 gennaio
Rennes - Lorient 0-2
Le Havre - Monaco 0-0
Marsiglia - Lens 3-1
Domenica 25 gennaio
Nantes - Nizza ore 15:00
Brest - Tolosa ore 17:15
Paris FC - Angers ore 17:15
Metz - Lione ore 17:15
Lille - Strasburgo ore 20:45
La classifica
1. Paris Saint‑Germain – 45 punti (19 partite)
2. Lens – 43 (19 partite)
3. Marsiglia – 38 (19 partite)
4. Lione – 33 (18 partite)
5. Lille – 32 (18 partite)
6. Rennes – 31 (19 partite)
7. Strasburgo – 27 (18 partite)
8. Toulouse – 26 (18 partite)
9. Lorient – 25 (19 partite)
10. Monaco – 24 (19 partite)
11. Angers – 22 (18 partite)
12. Brest – 22 (18 partite)
13. Le Havre – 19 (19 partite)
14. Nice – 18 (18 partite)
15. Paris FC – 16 (18 partite)
16. Nantes – 14 (18 partite)
17. Auxerre – 12 (19 partite)
18. Metz – 12 (18 partite)
