Lione e Lille fanno a sportellate per la zona Champions: il programma della Ligue 1

Dopo gli scossoni in vetta degli ultimi due giorni, con il successo del PSG che vale il primato anche grazie alla caduta del Lens per mano del Marsiglia, la 19^ giornata della Ligue 1 si chiude oggi. Lione e Lille cercano punti importanti in chiave Champions, rispettivamente contro Metz e Strasburgo. Nantes-Nizza è la prima gara del pomeriggio, che prosegue mandando in scena anche Brest-Tolosa e Paris FC-Angers. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Venerdì 23 gennaio

Auxerre - Paris Saint-Germain 0-1

Sabato 24 gennaio

Rennes - Lorient 0-2

Le Havre - Monaco 0-0

Marsiglia - Lens 3-1

Domenica 25 gennaio

Nantes - Nizza ore 15:00

Brest - Tolosa ore 17:15

Paris FC - Angers ore 17:15

Metz - Lione ore 17:15

Lille - Strasburgo ore 20:45

La classifica

1. Paris Saint‑Germain – 45 punti (19 partite)

2. Lens – 43 (19 partite)

3. Marsiglia – 38 (19 partite)

4. Lione – 33 (18 partite)

5. Lille – 32 (18 partite)

6. Rennes – 31 (19 partite)

7. Strasburgo – 27 (18 partite)

8. Toulouse – 26 (18 partite)

9. Lorient – 25 (19 partite)

10. Monaco – 24 (19 partite)

11. Angers – 22 (18 partite)

12. Brest – 22 (18 partite)

13. Le Havre – 19 (19 partite)

14. Nice – 18 (18 partite)

15. Paris FC – 16 (18 partite)

16. Nantes – 14 (18 partite)

17. Auxerre – 12 (19 partite)

18. Metz – 12 (18 partite)