Liga Portugal, poker del Benfica di Mourinho contro l'Estrela da Amadora: 4-0 e 3° posto

Poker del Benfica contro l'Estrela da Amadora. La squadra di mister Mourinho si è imposta per 4-0 grazie alle reti di Pavlidis al 42' e al 55' su rigore, di Lopes Cabral al 58' e Cabral all'84'. Negli altri due incontri odierni validi per il 19° turno di Liga Portugal, il Nacional ha battuto 4-0 il Rio Ave, mentre il Famalicao ha travolto il Tondela 3-0.

Il programma completo del 19° turno di Liga Portugal

Venerdì 23 gennaio

Casa Pia – AFS 3-3

Sabato 24 gennaio

Moreirense – Santa Clara 1-0

Arouca – Sporting 1-2

Estoril – Guimaraes 4-2

Domenica 25 gennaio

Nacional – Rio Ave 4-0

Benfica – Estrela 4-0

Famalicao – Tondela 3-0

Braga – Alverca ore 21:30

Lunedì 26 gennaio

Porto - Gil Vicente ore 21:15

La classifica aggiornata

FC Porto 52 (18 partite giocate)

Sporting 48 (19)

Benfica 45 (19)

Gil Vicente 31 (18)

Braga 30 (18)

Moreirense 30 (19)

Famalicao 29 (19)

Estoril 26 (19)

Guimaraes 25 (19)

Alverca 23 (18)

Nacional 20 (19)

Rio Ave 20 (19)

Estrela 19 (19)

Santa Clara 17 (19)

Arouca 17 (19)

Casa Pia 15 (19)

Tondela 12 (19)

AFS 5 (19)