LaLiga, la Real Sociedad batte 3-1 il Celta Vigo in dieci uomini. Solo un tempo per Mingueza

Vittoria per 3-1 della Real Sociedad contro il Celta Vigo nel 21° turno della Liga. I padroni di casa l'hanno sbloccata con Oyarzabal al 17', venendo riacciuffati al 72' da Borja Iglesias. Nel mezzo, l'espulsione di Caleta-Car al 47' che ha lasciato i baschi in dieci uomini. Poi, la nuova reazione della Real, che ha trovato il 2-1 di Oyarzabal al 75' e il 3-1 su rigore di Brais Mendez al 96'. Solo un tempo in campo per l'obiettivo della Juventus, Oscar Mingueza, entrato al 46' al posto di Manuel Fernandez.

Il programma completo del 21° turno della Liga

Venerdì 23 gennaio

Levante - Elche 3-2

Sabato 24 gennaio

Rayo Vallecano - Osasuna 1-3

Valencia - Espanyol 3-2

Siviglia - Athletic Club 2-1

Villarreal - Real Madrid 0-2

Domenica 25 gennaio

Atletico Madrid - Maiorca 3-0

Barcellona - Real Oviedo 3-0

Real Sociedad - Celta Vigo 3-1

Alaves - Real Betis ore 21:00

La classifica aggiornata

Barcellona 52 (21 partite giocate)

Real Madrid 51 (21)

Atl. Madrid 44 (21)

Villarreal 41 (20)

Espanyol 34 (21)

Celta Vigo 33 (22)

Betis 32 (20)

Real Sociedad 28 (22)

Osasuna 25 (21)

Elche 24 (21)

Siviglia 24 (21)

Ath. Bilbao 24 (21)

Girona 24 (20)

Valencia 23 (21)

Vallecano 22 (21)

Maiorca 21 (21)

Getafe 21 (20)

Alaves 19 (20)

Levante 17 (20)

Oviedo 13 (21)