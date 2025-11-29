Ligue 1, il 14° turno: sabato aperto dal big match Monaco-PSG, stasera c'è De Zerbi
La quattordicesima giornata di Ligue 1 si è aperta ieri con il successo del Rennes in casa del Metz e proseguirà oggi subito con un big match: al Louis II va in scena Monaco-Paris Saint-Germain. Stasera, invece, sarà la volta dell'Olympique Marsiglia di De Zerbi ospitare il Tolosa. Di seguito il programma completo.
LIGUE 1 - 14ª GIORNATA
Metz - Rennes 0-1
Monaco - Paris Saint-Germain
Marsiglia - Tolosa
Strasburgo - Brest
Angers - Lens
Le Havre - Lille
Lorient - Nizza
Lione - Nantes
CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 30
2. Marsiglia 28
3. Lens 28
4. Rennes 24
5. Lille 23
6. Strasburgo 22
7. Lione 21
8. Monaco 20
9. Nizza 17
10. Tolosa 16
11. Angers 16
12. Paris FC 14
13. Le Havre 14
14. Brest 13
15. Nantes 11
16. Lorient 11
17. Metz 11
18. Auxerre 8
MARCATORI
10 reti: Greenwood (Marsiglia)
9 reti: Panichelli (Strasburgo)
8 reti: Lepaul (Rennes)
