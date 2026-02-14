Ligue 1, il Lille di Giroud saluta il treno-Champions: solo 1-1 con il Brest
Il Lille frena con il Brest: solo 1-1 per la squadra di Bruno Genesio, che frena così nella corsa per rimanere in lizza per un posto in Champions League. Solo panchina per Oliver Giroud, subentrato nel corso della ripresa. Accade tutto nel secondo tempo: alla rete di Lascary al 58', per il Brest, ha risposto il gol di Perrin al 71', per il Lille.
Il programma completo della 22^ giornata della Ligue 1 francese.
Venerdì 13 febbraio:
Rennes-PSG 3-1
Monaco-Nantes 3-1
Sabato 14 febbraio:
Marsiglia-Strasburgo 2-2
Lille-Brest 1-1
Paris FC-Lens
Domenica 15 febbraio:
Le Havre-Tolosa
Lorient-Angers
Metz-Auxerre
Lione-Nizza
La classifica in Ligue 1
1. PSG – 51 punti (22 partite giocate)
2. Lens – 49 (21)
3. Lione – 42 (21)
4. Olympique Marsiglia – 40 (22)
5. Rennes – 34 (22)
6. Lilla – 34 (22)
7. Monaco – 31 (22)
8. Racing Strasburgo – 31 (22)
9. Tolosa – 30 (21)
10. Angers – 29 (21)
11. Lorient – 28 (21)
12. Brest – 27 (22)
13. Le Havre – 23 (21)
14. Nizza – 23 (21)
15. Paris – 22 (21)
16. Auxerre – 14 (21)
17. Nantes – 14 (22)
18. Metz – 13 (21)