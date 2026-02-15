Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Manchester City, se Guardiola lasciasse in estate Maresca sarebbe in pole position

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 18:11
Simone Lorini

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Enzo Maresca resta il "chiaro candidato principale" per raccogliere l'eredità di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City. Nonostante le indiscrezioni dei giorni scorsi avessero accostato l'ex allenatore del Chelsea al Tottenham, l'esperto di mercato ha precisato che, allo stato attuale, non sono in corso trattative tra altri club e il tecnico italiano, mantenendo vivo il forte legame con il club di Manchester.

Il futuro della panchina dei Citizens resta comunque legato alla decisione finale di Guardiola, che non ha ancora sciolto le riserve sulla sua permanenza a l'Etihad oltre la stagione in corso. Qualora il tecnico catalano decidesse di non rinnovare il proprio contratto, Maresca partirebbe in pole position assoluta per sostituirlo, forte della stima della dirigenza e della sua profonda conoscenza dell'ambiente City.

Altre notizie Calcio estero
