Ligue 1, manca (ancora) Pogba e il Monaco crolla: 3-1 del Lione. Fonseca va forte

Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:26Calcio estero
E sono 4 vittorie di fila per Paulo Fonseca tra tutte le competizioni: il suo Olympique Lione espugna lo Stade Louis II con un poderoso 3-1. Penalizzati dalle numerose assenze e non aiutati dalle uscite per infortunio di Hradecky e Mawissa a inizio partita, il Monaco - ancora senza Pogba per la quarta partita di fila causa infortunio al polpaccio - incassa la terza sconfitta consecutiva in campionato invece.

Tornati però in parità prima dell’intervallo, gli uomini di Pocognoli non sono mai riusciti a passare in vantaggio in un incontro concluso con difficoltà dopo l’espulsione di Mamadou Coulibaly al minuto 70. Mentre il Lione ha approfittato delle gravi lacune difensive degli avversari per conquistare un successo prezioso che ha permesso a Fonseca di tenersi stretto il quinto posto con 30 punti in 17 partite. A -2 dal Lilla e la zona Champions League.

Il programma della 17^ giornata della Ligue 1
Venerdì 2 giugno
Tolosa - Lens ore 0-3

Sabato 3 giugno
Monaco - Lione 1-3
Nizza - Strasburgo ore 19:00
Lille - Rennes ore 21:05

Domenica 4 gennaio
Marsiglia - Nantes ore 15:00
Le Havre - Angers ore 17:15
Lorient - Metz ore 17:15
Brest - Auxerre ore 17:15
Paris Saint Germain - Paris FC ore 20:45

La classifica della Ligue 1
1. Lens – 40 punti (17)
2. PSG – 36 punti (16)
3. Olympique Marsiglia – 32 punti (16)
4. Lilla – 32 punti (16)
5. Lione – 30 punti (17)
6. Rennes – 27 punti (16)
7. Racing Strasburgo – 23 punti (16)
8. Tolosa – 23 punti (17)
9. Monaco – 23 punti (17)
10. Angers – 22 punti (16)
11. Brest – 19 punti (16)
12. Lorient – 18 punti (16)
13. Nizza – 17 punti (16)
14. Paris – 16 punti (16)
15. Le Havre – 15 punti (16)
16. Auxerre – 12 punti (16)
17. Nantes – 11 punti (16)
18. Metz – 11 punti (16)

