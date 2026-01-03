Ligue 1, Nizza e Strasburgo si annullano 1-1. Rosenior fa le valigie? Chelsea vicinissimo
Un avvincente Nizza-Strasburgo che però non ha riservato alcun vincitore: gli aquilotti, con Elye Wahi in gol, hanno mostrato segnali positivi nella prima uscita ufficiale in panchina di Claude Puel, e possono contare su questo buon punto per ripartire dopo aver interrotto la loro serie di sei sconfitte.
Anche gli alsaziani hanno proposto azioni interessanti, ma non riescono ancora a ritrovare la via del successo in Ligue 1 in quella che potrebbe essere l'ultima gara di Liam Rosenior da allenatore dello Strasburgo. Il Chelsea continua a bussare insistentemente alla porta del tecnico inglese di 41 anni dopo l'addio di Enzo Maresca con lo sbocciare del 2026.
Il programma della 17^ giornata della Ligue 1
Venerdì 2 giugno
Tolosa - Lens ore 0-3
Sabato 3 giugno
Monaco - Lione 1-3
Nizza - Strasburgo 1-1
Lille - Rennes ore 21:05
Domenica 4 gennaio
Marsiglia - Nantes ore 15:00
Le Havre - Angers ore 17:15
Lorient - Metz ore 17:15
Brest - Auxerre ore 17:15
Paris Saint Germain - Paris FC ore 20:45
La classifica della Ligue 1
1. Lens – 40 punti (17)
2. PSG – 36 punti (16)
3. Olympique Marsiglia – 32 punti (16)
4. Lilla – 32 punti (16)
5. Lione – 30 punti (17)
6. Rennes – 27 punti (16)
7. Racing Strasburgo – 24 punti (17)
8. Tolosa – 23 punti (17)
9. Monaco – 23 punti (17)
10. Angers – 22 punti (16)
11. Brest – 19 punti (16)
12. Lorient – 18 punti (16)
13. Nizza – 18 punti (17)
14. Paris – 16 punti (16)
15. Le Havre – 15 punti (16)
16. Auxerre – 12 punti (16)
17. Nantes – 11 punti (16)
18. Metz – 11 punti (16)