Ligue 1, Nizza e Strasburgo si annullano 1-1. Rosenior fa le valigie? Chelsea vicinissimo

Un avvincente Nizza-Strasburgo che però non ha riservato alcun vincitore: gli aquilotti, con Elye Wahi in gol, hanno mostrato segnali positivi nella prima uscita ufficiale in panchina di Claude Puel, e possono contare su questo buon punto per ripartire dopo aver interrotto la loro serie di sei sconfitte.

Anche gli alsaziani hanno proposto azioni interessanti, ma non riescono ancora a ritrovare la via del successo in Ligue 1 in quella che potrebbe essere l'ultima gara di Liam Rosenior da allenatore dello Strasburgo. Il Chelsea continua a bussare insistentemente alla porta del tecnico inglese di 41 anni dopo l'addio di Enzo Maresca con lo sbocciare del 2026.

Il programma della 17^ giornata della Ligue 1

Venerdì 2 giugno

Tolosa - Lens ore 0-3

Sabato 3 giugno

Monaco - Lione 1-3

Nizza - Strasburgo 1-1

Lille - Rennes ore 21:05

Domenica 4 gennaio

Marsiglia - Nantes ore 15:00

Le Havre - Angers ore 17:15

Lorient - Metz ore 17:15

Brest - Auxerre ore 17:15

Paris Saint Germain - Paris FC ore 20:45

La classifica della Ligue 1

1. Lens – 40 punti (17)

2. PSG – 36 punti (16)

3. Olympique Marsiglia – 32 punti (16)

4. Lilla – 32 punti (16)

5. Lione – 30 punti (17)

6. Rennes – 27 punti (16)

7. Racing Strasburgo – 24 punti (17)

8. Tolosa – 23 punti (17)

9. Monaco – 23 punti (17)

10. Angers – 22 punti (16)

11. Brest – 19 punti (16)

12. Lorient – 18 punti (16)

13. Nizza – 18 punti (17)

14. Paris – 16 punti (16)

15. Le Havre – 15 punti (16)

16. Auxerre – 12 punti (16)

17. Nantes – 11 punti (16)

18. Metz – 11 punti (16)