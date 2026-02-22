Ufficiale Cambio in panchina a Parigi: il Paris FC chiama Kombouare al posto di Gilli

Il Paris FC ha ufficializzato la fine della collaborazione con Stéphane Gilli, che lascia la guida della prima squadra. Una decisione che chiude un capitolo importante nella storia recente del club parigino. Arrivato nel 2023, Gilli ha avuto un ruolo determinante nel percorso di crescita della squadra. In due stagioni ha contribuito in maniera decisiva ai successi che hanno riportato il Paris FC in Ligue 1, traguardo storico che mancava da quasi cinquant’anni. Un ritorno nella massima serie che ha segnato una svolta per l’intero ambiente.

Il presidente Pierre Ferracci ha voluto rendere omaggio al tecnico uscente, sottolineandone professionalità, dedizione e qualità umane: secondo Ferracci, Gilli resterà nella memoria del club come l’allenatore che ha riportato il Paris FC nell’élite del calcio francese, grazie a lavoro instancabile, lealtà e grande senso di responsabilità.

Contestualmente, la società ha annunciato l’apertura di un nuovo ciclo tecnico con l’arrivo di Antoine Kombouaré, che assumerà ufficialmente l’incarico da domani. Allenatore di comprovata esperienza ai massimi livelli, Kombouaré è stato scelto per la sua capacità di strutturare gruppi competitivi e di ottenere risultati in contesti ambiziosi.