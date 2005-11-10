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Non decolla l'avventura di Leao al Galatasaray: entrato al 61', la sua partita dura soli 16 minuti

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 09:54Calcio estero
18.10.2026 09:54Calcio estero
Fonti preferite
Per lui si tratterebbe di un problema all'inguine. "È uscito con un dolore. Non abbiamo voluto farlo continuare e rischiare" le parole di Buruk
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Zero gol, zero assist e ora ci si mettono pure gli infortuni. Non sembra voler proprio decollare l'avventura di Rafael Leao con la maglia del Galatasaray. Arrivato in Turchia la scorsa estate dal Milan dopo un lungo tira e molla, Leao nei piani della dirigenza del club di Istanbul sarebbe dovuto essere il fiore all'occhiello della campagna di calciomercato eppure non è ancora riuscito a dare il suo contributo nonostante il Gala continui a veleggiare al primo posto in classifica della Super Lig.

Con Genclerbirligi la sua gara dura 16 minuti

Nell'ultima gara di campionato contro il Genclerbirligi giocata ieri per Leao non è andata meglio, anzi. Dopo aver giocato tutta la sfida persa in Champions contro il Barcellona, Buruk aveva scelto inizialmente di farlo riposare. Entrato al 61' della ripresa, però, la partita del portoghese è durata appena 16 minuti prima che un problema fisico all'inguine, probabilmente dopo una scivolata favorita dalle condizioni del terreno di gioco, lo costringesse a lasciare il campo al 77'. Ironia della sorte, al suo posto è entrato Gul che alla fine è stato autore del gol vittoria. Buruk, nella conferenza stampa post-partita ha detto: "Era un campo difficile con un alto rischio di infortuni. Adesso verranno fatti i controlli, è uscito con un dolore. Non abbiamo voluto farlo continuare e rischiare".

Polemiche nel post match col Barcellona

Proprio in settimana, dopo la gara persa contro il Barcellona, Rafa Leao era stato al centro di alcune polemiche per una foto negli spogliatoi che lo ritraeva a ridere e scherzare con Lamine Yamal e Joao Cancelo nonostante in campo il Galatasaray fosse stato umiliato 1-4 dai blaugrana.

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