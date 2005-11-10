L'ex allenatore del Bayern Monaco Wolfgang Felix Magath ha incoronato Marc Cucurella come proprio nome per la vittoria del Pallone d'Oro 2026, elogiandone la continuità di rendimento, la solidità difensiva e il contributo decisivo nel trionfo della Spagna ai Mondiali. Il terzino sinistro figura tra i 30 candidati al prestigioso riconoscimento individuale, che verrà assegnato domani a Londra, e si trova a competere con stelle del calibro di Kylian Mbappé, Lamine Yamal e Harry Kane.

Magath ritiene che l'esterno meriti un premio spesso monopolizzato dagli attaccanti: "È un terzino di livello mondiale, sempre presente, un grande corridore e uno che non perde quasi mai un duello. Rende la squadra solida in difesa e si propone con efficacia in avanti. Ha avuto un ruolo fondamentale nella vittoria mondiale della Spagna". Dal canto suo, lo stesso Cucurella ha affrontato la nomination con ironia, scherzando sul fatto che si autovoterebbe se ne avesse la possibilità.

Anche se le sue reali possibilità di trionfo rimangono incerte di fronte alla concorrenza dei grandi marcatori, la presenza di Cucurella nella lista dei finalisti sottolinea l'importanza e l'impatto che i difensori possono avere nei successi di squadra ai massimi livelli.