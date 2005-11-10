Openda ko, emergenza attacco per il Lione. Fonseca ammette: "Forse a gennaio..."

Accolta la domanda con una risata prima di ritrovare la serietà, Paulo Fonseca ha fatto il punto sulle mosse di mercato dell'Olympique Lione - primo in classifica in Ligue 1 - in vista della sessione invernale. Interpellato in conferenza stampa sull'ipotetico ritorno di Endrick per far fronte alla piena emergenza nel reparto offensivo, il tecnico portoghese ha analizzato la situazione: in infermeria c'è Lois Openda - vittima di un'incrinatura del perone della gamba destra e assente almeno fino alla sosta per le nazionali di metà novembre - oltre a Pavel Sulc - lesione al menisco del ginocchio destro e indisponibile per circa quattro mesi.

La risposta

Questa situazione potrebbe spingere la dirigenza dell'OL a intervenire a gennaio per rinforzare l'attacco. Fonseca ha spiegato in questo senso le valutazioni in corso: "Reclutare un numero 9? Forse. Abbiamo parlato con Matthieu Louis-Jean (direttore sportivo). Vedremo come evolverà la situazione di Openda e Šulc. Forse ci sarà l'opzione di ingaggiare un attaccante. Come vero attaccante abbiamo solo Remi (Himbert) e Alejandro (Gomes Rodriguez). Khalis (Merah) non è un attaccante, può giocare in quella posizione a seconda delle caratteristiche dell'avversario e della partita. Coco (Tolisso) e Noah (Nartey) possono adattarsi in quel ruolo. Sono delle soluzioni", ha detto Paulo Fonseca.

Il punto

La rosa attuale offre poche opzioni per quanto riguarda i giovani di ruolo. Se Remi Himbert (18 anni) è stato rilanciato in Europa League durante la sconfitta per 3-0 contro l'Hoffenheim, il coetaneo Alejandro Gomes Rodriguez non è invece mai stato nel gruppo della prima squadra dall'inizio della stagione. Tra soluzioni adattate e la linea verde adottata, il mercato invernale rimane un'ipotesi concreta sul tavolo del direttore sportivo Matthieu Louis Jean e della società per garantire a Fonseca le risorse necessarie.