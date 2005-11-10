Liverpool, Iraola difende Wirtz e Barcola: "Mi fido al 100%, gare buone e altre meno"

Il Liverpool si prepara alla sfida di Champions League contro il Lask, valida per la seconda giornata della League Phase. Il tecnico dei Reds, Andoni Iraola, nella conferenza stampa della vigilia ha parlato anche di due giocatori criticati in queste settimane: Florian Wirtz e Bradley Barcola.

Liverpool, le parole di Iraola su Wirtz e Barcola

Queste le parole dell'allenatore: "Conosco il livello di Bradley e Florian, hanno fatto partite buone e meno buone in questa stagione, ma sono sicuro che faranno buone prestazioni. Mi fido di loro al 100%. Guarderei la cosa in modo più collettivo e come possiamo giocare bene come squadra e ottenere risultati. È una questione più collettiva", precisa.

Liverpool, le parole di Iraola sugli infortunati

Su Alexander Isak, Cody Gakpo e Dominik Szoboszlai e sulla speranza che giocatori come Florian Wirtz e Bradley Barcola possano tornare al loro livello, spiega: "Cody, Alex e Dom sono i migliori marcatori in questa stagione perché giocano di più in questa stagione e ora non li abbiamo, quindi abbiamo bisogno che gli altri giocatori ci diano quei numeri. Confidiamo di avere i giocatori adatti per giocare in quelle posizioni. Gli infortuni sono dovuti alle squadre nazionali e alcuni erano infortuni dell'ultima partita", ha spiegato.