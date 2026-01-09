Ufficiale Liverpool, rinforzo per il futuro: arriva il talento senegalese Mor Talla Ndiaye

Il Liverpool investe sul futuro e mette a segno un colpo in prospettiva. Il club inglese ha annunciato l’ingaggio di Mor Talla Ndiaye, giovane difensore centrale senegalese prelevato dall’Amitié FC. L’operazione è stata formalizzata in attesa del via libera internazionale, necessario per completare definitivamente il tesseramento.

Classe 2006, Ndiaye entrerà subito a far parte della squadra Under 21 dei Reds, dove inizierà il suo percorso di crescita all’interno del settore giovanile di Anfield. Un profilo già seguito da diversi osservatori europei, grazie alle prestazioni offerte con la maglia della nazionale del Senegal.

Il nuovo acquisto del Liverpool ha infatti rappresentato il suo Paese al Mondiale Under 17 disputato lo scorso novembre, collezionando quattro presenze e contribuendo al cammino della squadra fino alla fase a eliminazione diretta. In precedenza, Ndiaye aveva già indossato anche la maglia della selezione Under 18.