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Premier League, i risultati: Liverpool corsato, Chelsea ko. Il Brighton è secondo

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 17:31Calcio estero
08.11.2026 17:31Calcio estero
Fonti preferite
La decima giornata di Premier League regala quattro successi importanti: il Brighton insegue l'Arsenal, mentre Liverpool e Bournemouth continuano a vincere.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di José María Díaz Acosta

Il Brighton continua a sorprendere in Premier League e conquista il secondo posto in classifica, a cinque punti dalla capolista Arsenal. La squadra di Fabian Hürzeler supera 2-0 il Brentford grazie alle reti di Diego Gomez e Pascal Gross, quest'ultimo su rigore, approfittando anche dell'espulsione di Igor Thiago al 23'. Prosegue anche il momento positivo del Liverpool, che batte 3-1 il Crystal Palace con i gol di Mac Allister, Wirtz e Isak. Inutile la rete nel recupero di Nketiah. I Reds di Andoni Iraola salgono così al quarto posto, mentre il Palace scivola in fondo alla classifica.

Il Chelsea cade contro il Sunderland, quarta vittoria consecutiva per il Bournemouth

Sconfitta pesante per il Chelsea, battuto 1-0 dal Sunderland grazie al rigore trasformato da Enzo Le Fée nel primo tempo. I Black Cats conquistano tre punti preziosi nella lotta salvezza, pur restando in zona retrocessione. Continua invece la straordinaria serie del Bournemouth, che centra la quarta vittoria consecutiva imponendosi 2-1 sul campo dell'Ipswich Town. Decisivi il gol iniziale di Evanilson e l'autorete di Leif Davis, mentre Jack Clarke accorcia le distanze su rigore.

Premier League, i risultati e i marcatori della domenica

Brighton-Brentford 2-0: 15' Diego Gomez, 42' rig. Pascal Gross.
Crystal Palace-Liverpool 1-3: 40' Mac Allister (L), 54' Wirtz (L), 89' Isak (L), 90'+5 Nketiah (C).
Ipswich Town-Bournemouth 1-2: 5' Evanilson (B), 46' aut. Leif Davis (B), 73' rig. Jack Clarke (I).
Sunderland-Chelsea 1-0: 36' rig. Enzo Le Fée.

Premier League, il programma della 10^ giornata

Venerdì 6 novembre
Everton-Coventry 3-1

Sabato 7 novembre
Leeds-Tottenham 1-0
Arsenal-Hull 1-0
Fulham-Newcastle 1-1
Nottingham Forest-Manchester City 3-1

Domenica 8 novembre
Brighton-Brentford 2-0
Crystal Palace-Liverpool 1-3
Ipswich-Bournemouth 1-2
Sunderland-Chelsea 1-0
Manchester United-Aston Villa

La classifica aggiornata

1. Arsenal 27 punti
2. Brighton 22
3. Manchester City 21
4. Liverpool 18
5. Chelsea 16
6. Everton 16
7. Bournemouth 15
8. Brentford 14
9. Leeds 14
10. Tottenham 12
11. Newcastle 12
12. Aston Villa 12
13. Hull 11
14. Ipswich 11
15. Fulham 10
16. Coventry 9
17. Nottingham Forest 9
18. Sunderland 8
19. Manchester United 7
20. Crystal Palace 7

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